https://1prime.ru/20261015/priamurja-874266609.html

В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок

В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок

Заместитель начальника по ремонту пути транспортной организации в Амурской области получил условный срок по делу о нарушении требований охраны труда,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:22+0300

2026-10-15T11:22+0300

2026-10-15T11:22+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - ПРАЙМ. Заместитель начальника по ремонту пути транспортной организации в Амурской области получил условный срок по делу о нарушении требований охраны труда, возбужденному после аварии, в результате которой погибли три человека и 11 пострадали, сообщает Восточное МСУТ СК России. На перегоне станций "Беленькая – Путевой Пост 139 км" Дальневосточной железной дороги в Тындинском округе Амурской области 19 сентября 2025 года во время замены рельсошпальной решетки и выправки пути хозяйственный поезд с укладочным краном съехал на участок с демонтированными рельсами, произошел сход укладочного крана и трех вагонов, которые после столкнулись с бульдозером. Фигурант, как руководитель работ по капитальному ремонту пути, не обеспечил выставление сигнальных знаков до начала ремонтных работ и допустил следование монтеров пути к месту проведения ремонта. В результате происшествия три работника скончались, 11 получили различные травмы. "Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении. Он признан виновным по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

амурская область

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общество , россия, амурская область, ск рф