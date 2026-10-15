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В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок
В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок
Заместитель начальника по ремонту пути транспортной организации в Амурской области получил условный срок по делу о нарушении требований охраны труда,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:22+0300
2026-10-15T11:22+0300
общество
россия
амурская область
ск рф
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - ПРАЙМ. Заместитель начальника по ремонту пути транспортной организации в Амурской области получил условный срок по делу о нарушении требований охраны труда, возбужденному после аварии, в результате которой погибли три человека и 11 пострадали, сообщает Восточное МСУТ СК России. На перегоне станций "Беленькая – Путевой Пост 139 км" Дальневосточной железной дороги в Тындинском округе Амурской области 19 сентября 2025 года во время замены рельсошпальной решетки и выправки пути хозяйственный поезд с укладочным краном съехал на участок с демонтированными рельсами, произошел сход укладочного крана и трех вагонов, которые после столкнулись с бульдозером. Фигурант, как руководитель работ по капитальному ремонту пути, не обеспечил выставление сигнальных знаков до начала ремонтных работ и допустил следование монтеров пути к месту проведения ремонта. В результате происшествия три работника скончались, 11 получили различные травмы. "Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении. Он признан виновным по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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общество , россия, амурская область, ск рф
Общество , РОССИЯ, Амурская область, СК РФ
11:22 15.10.2026
 
В Приамурье замначальника по ремонту пути получил условный срок

Замначальника по ремонту пути в Приамурье получил условный срок по делу об аварии

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - ПРАЙМ. Заместитель начальника по ремонту пути транспортной организации в Амурской области получил условный срок по делу о нарушении требований охраны труда, возбужденному после аварии, в результате которой погибли три человека и 11 пострадали, сообщает Восточное МСУТ СК России.
На перегоне станций "Беленькая – Путевой Пост 139 км" Дальневосточной железной дороги в Тындинском округе Амурской области 19 сентября 2025 года во время замены рельсошпальной решетки и выправки пути хозяйственный поезд с укладочным краном съехал на участок с демонтированными рельсами, произошел сход укладочного крана и трех вагонов, которые после столкнулись с бульдозером.
Фигурант, как руководитель работ по капитальному ремонту пути, не обеспечил выставление сигнальных знаков до начала ремонтных работ и допустил следование монтеров пути к месту проведения ремонта. В результате происшествия три работника скончались, 11 получили различные травмы.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
 
ОбществоРОССИЯАмурская областьСК РФ
 
 
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