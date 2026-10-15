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Чистая прибыль Taiwan Semiconductor в I квартале выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль Taiwan Semiconductor в I квартале выросла в 1,7 раза - 15.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Taiwan Semiconductor в I квартале выросла в 1,7 раза

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) получил за прошлый квартал чистую прибыль в 763,064 миллиарда... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:05+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) получил за прошлый квартал чистую прибыль в 763,064 миллиарда тайваньских долларов (около 23,5 миллиарда долларов США), что в 1,7 раза выше в годовом выражении, следует из отчета компании. Показатель чистой прибыли не только превысил консенсус-прогноз в 746,3 миллиарда тайваньских долларов, но и обновил рекордное значение, отмечает информационное агентство Рейтер. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 29,43 тайваньских доллара (0,91 доллара США) с уровня в 17,44 тайваньских доллара годом ранее. Выручка за квартал выросла на 51%, до 1,494 триллиона тайваньских долларов (46,8 миллиарда долларов США), что совпадает с опубликованным ранее в октябре отчетом о выручке. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company была основана в 1987 году, за пределами острова компания предоставляет свои услуги в Северной Америке, Европе, Японии, Китае и Южной Корее. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники.

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