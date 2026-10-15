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Чистая прибыль BN Mellon за 3 квартала выросла на 25,4%
Чистая прибыль BN Mellon за 3 квартала выросла на 25,4% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль BN Mellon за 3 квартала выросла на 25,4%
Чистая прибыль Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:15+0300
2026-10-15T14:15+0300
2026-10-15T14:15+0300
финансы
bny mellon
bank of new york
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года выросла на 25,4% в годовом выражении и составила 4,866 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.
Разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию выросла до 7,02 доллара с 5,39 доллара по итогам января-сентября прошлого года. Выручка BNY Mellon увеличилась на 12,6% в годовом выражении - до 16,783 миллиарда долларов.
Чистая прибыль BNY Mellon, приходящаяся на акционеров, по итогам третьего квартала составила 1,608 миллиарда долларов, увеличившись на 20,1%, разводненная прибыль в пересчете на акцию - до 2,34 долларов по сравнению с 1,88 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,37 доллара при прогнозе в 2,26 доллара.
Квартальная выручка BNY Mellon выросла на 11,7% в годовом выражении, до 5,676 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке 5,55 миллиарда долларов.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
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финансы, bny mellon, bank of new york
Финансы, BNY Mellon, Bank of New York
Чистая прибыль BN Mellon за 3 квартала выросла на 25,4%
Чистая прибыль BNY Mellon за январь-сентябрь выросла на 25,4%, до $4,866 млрд
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года выросла на 25,4% в годовом выражении и составила 4,866 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.
Разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию выросла до 7,02 доллара с 5,39 доллара по итогам января-сентября прошлого года. Выручка BNY Mellon увеличилась на 12,6% в годовом выражении - до 16,783 миллиарда долларов.
Чистая прибыль BNY Mellon, приходящаяся на акционеров, по итогам третьего квартала составила 1,608 миллиарда долларов, увеличившись на 20,1%, разводненная прибыль в пересчете на акцию - до 2,34 долларов по сравнению с 1,88 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,37 доллара при прогнозе в 2,26 доллара.
Квартальная выручка BNY Mellon выросла на 11,7% в годовом выражении, до 5,676 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке 5,55 миллиарда долларов.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.