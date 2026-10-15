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Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется
Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется - 15.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется
Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется, планируется к исполнению, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:40+0300
2026-10-15T14:40+0300
бизнес
россия
европа
москва
интер рао
снг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется, планируется к исполнению, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль. "Существенно ничего не меняется. Инвестпрограмма 2026 года планируется к исполнению", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. В апреле в годовом отчете компании сообщалось, что инвестиционная программа "Интер РАО" по итогам текущего года сократится на 10% - до 269,6 миллиарда рублей. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, европа, москва, интер рао, снг
Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Интер РАО, СНГ
14:40 15.10.2026
 
Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется

Дрегваль: инвестпрограмма "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется, планируется к исполнению, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль.
"Существенно ничего не меняется. Инвестпрограмма 2026 года планируется к исполнению", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
В апреле в годовом отчете компании сообщалось, что инвестиционная программа "Интер РАО" по итогам текущего года сократится на 10% - до 269,6 миллиарда рублей.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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