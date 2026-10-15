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Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется

Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется - 15.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется

Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется, планируется к исполнению, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Интер РАО" на 2026 год существенно не меняется, планируется к исполнению, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль. "Существенно ничего не меняется. Инвестпрограмма 2026 года планируется к исполнению", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. В апреле в годовом отчете компании сообщалось, что инвестиционная программа "Интер РАО" по итогам текущего года сократится на 10% - до 269,6 миллиарда рублей. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, европа, москва, интер рао, снг