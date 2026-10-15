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Европейские производители лосося начали кормить рыбу куриным мясом - FT

Европейские производители лосося начали кормить рыбу куриным мясом - FT - 15.10.2026, ПРАЙМ

Европейские производители лосося начали кормить рыбу куриным мясом - FT

Крупнейшие европейские производители лосося начали кормить рыбу куриным мясом, от которого отрасль долго отказывалась из-за опасений негативной реакции... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:02+0300

2026-10-15T10:02+0300

2026-10-15T10:02+0300

сельское хозяйство

бизнес

норвегия

великобритания

китай

эль-ниньо

financial times

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие европейские производители лосося начали кормить рыбу куриным мясом, от которого отрасль долго отказывалась из-за опасений негативной реакции покупателей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Крупнейшие европейские производители лосося начинают скармливать рыбе куриное мясо, нарушая давнее табу в погоне за дешевым белком. В европейских странах супермаркеты уже много лет отказываются продавать лосося, выращенного на продуктах животного происхождения, опасаясь негативной реакции потребителей, которые могут счесть такую ​​практику "неестественной", - передает газета. Главная причина - рост стоимости традиционной рыбной муки, которая производится из дикой рыбы, пишет издание. За последние два года ее цена почти удвоилась из-за сокращения рыбных запасов и роста спроса со стороны Китая. Корм на основе птицы стоит менее половины этой суммы за тонну. Переход ускорило явление Эль-Ниньо, нарушившее вылов анчоусов у берегов Перу, на долю которого обычно приходится около пятой части мирового производства рыбной муки, уточняет Financial Times. Кроме того, с этого месяца производители кормов для лосося, как ожидается, сократят использование голубой путассу. Этот вид лишился сертификата экологической устойчивости в результате того, что европейские страны не смогли договориться о квотах на вылов этой рыбы. По словам источников, норвежская Leroy Seafood Group уже ввела куриные компоненты на всех своих морских фермах. Mowi, крупнейший производитель лосося в мире, также планирует использовать корм на основе птицы в Норвегии и Шотландии. Grieg Seafood начала применять куриную муку и жир в июле, а SalMar тестирует такие ингредиенты с марта. Согласно отчету Leroy, часть сырья компания получает из Великобритании: отходы британских птицеферм отправляют в Норвегию, перерабатывают в корм, а выращенного на нем лосося затем экспортируют обратно в Великобританию. В корм идут части курицы, не предназначенные для употребления человеком, включая кости, печень и мозг. При этом покупатели, скорее всего, не узнают, чем кормили рыбу, отмечает газета. Британские ретейлеры не обязаны указывать состав кормов на упаковке.

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сельское хозяйство, бизнес, норвегия, великобритания, китай, эль-ниньо, financial times