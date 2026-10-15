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Промпроизводство в еврозоне в августе не изменилось к июлю

Промпроизводство в еврозоне в августе не изменилось к июлю - 15.10.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в еврозоне в августе не изменилось к июлю

Промпроизводство в еврозоне в августе не изменилось к июлю, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:16+0300

2026-10-15T08:16+0300

2026-10-15T08:16+0300

промышленность

сша

великобритания

евростат

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Промпроизводство в еврозоне в августе не изменилось к июлю, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в четверг, 15 октября, в 12.00 мск. В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства страны в августе. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,1% к июлю. В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за сентябрь. Аналитики ждут, что показатель вырос на 0,3% по отношению к августу. В то же время министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 октября. Аналитики ждут, что их число выросло до 200 тысяч с уровня предыдущей недели в 197 тысяч. В 19.00 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 октября. Показатель за неделю по 2 октября снизился на 3,2 миллиона баррелей, составив 424,1 миллиона.

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промышленность, сша, великобритания, евростат