https://1prime.ru/20261015/promproizvodstvo-874270928.html
Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю
Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю - 15.10.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю
Объем промышленного производства в еврозоне в августе снизился на 0,5% к июлю, в годовом выражении показатель сократился на 1,1%, сообщило европейское... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:20+0300
2026-10-15T12:20+0300
2026-10-15T12:20+0300
промышленность
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в августе снизился на 0,5% к июлю, в годовом выражении показатель сократился на 1,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали нулевой динамики в месячном выражении и уменьшения на 0,1% в годовом.
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промышленность, мировая экономика, евростат
Промышленность, Мировая экономика, Евростат
Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю
Евростат: промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю