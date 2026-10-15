https://1prime.ru/20261015/promproizvodstvo-874270928.html

Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю

Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю - 15.10.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю

Объем промышленного производства в еврозоне в августе снизился на 0,5% к июлю, в годовом выражении показатель сократился на 1,1%, сообщило европейское... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:20+0300

2026-10-15T12:20+0300

2026-10-15T12:20+0300

промышленность

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в августе снизился на 0,5% к июлю, в годовом выражении показатель сократился на 1,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали нулевой динамики в месячном выражении и уменьшения на 0,1% в годовом.

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промышленность, мировая экономика, евростат