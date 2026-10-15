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Биткоин справляется, инфляция в США меняет сценарии

Биткоин справляется, инфляция в США меняет сценарии - 15.10.2026, ПРАЙМ

Биткоин справляется, инфляция в США меняет сценарии

Вчера цена биткоина просела на 1,79%, до 81 682 долларов. До публикации американского CPI главная криптовалюта уверенно находилась в диапазоне 82 028–84 147... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:37+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вчера цена биткоина просела на 1,79%, до 81 682 долларов. До публикации американского CPI главная криптовалюта уверенно находилась в диапазоне 82 028–84 147 долларов, но после отчета началось бегство из рисковых активов, падение достигло отметки 81 514 долларов.На американской сессии во время падения ликвидации были небольшие — основной удар пришелся на азиатскую сессию четверга. За сутки принудительно закрылись 177 630 трейдеров на 945 миллионов долларов, из них на длинные позиции по биткоину пришлось 176,85 миллиона долларов, по эфириуму — 262,71 миллиона долларов. Причина проста: инфляция в США ускорилась до 3,7% в сентябре — выше прогнозов, и вопрос повышения ставки ФРС в октябре снова вернулся в повестку.Первая реакция была бурной, но рынок быстро пересмотрел перспективы. Трейдеры срезали ставки на агрессивный шаг в октябре, потому что Остен Гулсби и Мэри Дали объяснили, что они предпочитают выжидать. Гулсби назвал данные "обескураживающими", но напомнил, что оценивать надо тренд, а не один отчет.Доходность 10-летних американских казначейских бумаг, взлетевшая было до 5,33%, откатилась к трехнедельному минимуму около 5,11% на ротации капитала из акций в защитные активы. Индекс доллара достигал 102,95 и упал до 101,88. При этом вероятность повышения в октябре все еще существенная — 27%, пусть и ниже пиковых значений, а к концу года рынок закладывает ужесточение политики с вероятностью 86%. Акции закрылись в минусе: Nasdaq 100 потерял 2%, S&P 500 — 1,1%, главным аутсайдером стал технологический сектор.Насколько это критично? На наш взгляд, пока не смертельно. Биткоин уверенно держится выше 80 000 долларов, а "бычий" тренд от 57 800 долларов не сломан. Но нижняя граница канала пробита, и закрытие дня покажет, был ли это ложный пробой.Сегодня утром покупатели почти полностью отыграли потери. BTC/USDT торгуется около 80 900 долларов, ETH/USDT — 2 379 долларов. Движению цены вверх мешает сопротивление — те, кто закупался по 88 000 и 100 000 долларов, готовы продавать без убытка. ETF тоже не поддерживают: отток 150,7 миллиона долларов против притока 175,7 миллиона долларов во вторник. Нефть выше 100 долларов за баррель из-за Ближнего Востока — еще один негатив для цифровых валют, но покупатели с ним справляются. Инфляция ломает сценарии, и это уже понятно участникам рынка.Что ждем во второй половине октября? Вполне ожидаемое повышение ставки ФРС до конца года уже в цене, так что долгой реакции на инфляционные данные не будет. Другое дело — если начнет расти вероятность повышения ставки в 2027 году. Вот этот фактор заметно надавит на биткоин и задержит рост. При этом среднесрочно движение цены биткоина к отметке 94 000 долларов пока остается в силе.Техническая картина по эфириуму заметно ухудшилась после утреннего снижения к 2 318 долларам. Сейчас цена отскочила после ликвидаций. Внизу поджидают уровни 2 284 доллара, а еще ниже — и 2 200 долларов. Как инвесторы осмыслят данные по производственной инфляции, пока совсем не ясно. Не исключаем новый виток восстановления. А сверху у покупателей два значимых уровня — 2 580 и 2 720 долларов.Ключевое внимание сегодня — к PPI и розничным продажам в США: любые признаки дальнейшего давления на цены усилят аргументы сторонников повышения ставки. В пятницу выступит председатель ФРС Кевин Уорш — это важный ориентир перед началом периода молчания регулятора. По биткоину закрытие дня около отметки 83 000 долларов станет сигналом к продолжению восстановления. Все внимание участников рынка сегодня сосредоточено на данных PPI.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, финансы, сша, ближний восток, nasdaq composite, биткоин, cpi