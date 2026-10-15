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Путин поздравил "Деловую Россию" с 25-летием
Путин поздравил "Деловую Россию" с 25-летием - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин поздравил "Деловую Россию" с 25-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия" с ее 25-летием. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:33+0300
2026-10-15T17:33+0300
2026-10-15T17:33+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия" с ее 25-летием. "Как известно, 25 лет назад, в середине октября, началась история "Деловой России", и она (организация - ред.) превратилась в одно из ведущих авторитетных бизнес-объединений нашей страны. Я поздравляю участников "Деловой России", руководителей, собственников предприятий с этой датой", - сказал Путин на форуме-съезде "Деловой России". Глава государства отметил, что за четверть века организация объединила активный и динамично развивающийся бизнес практически во всех отраслях. "Причем в начале этого пути, на рубеже веков, членами "Деловой России" становились компании, которые создавались практически с нуля, или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок. Но времена изменились - сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики", - добавил российский лидер. "Деловая Россия" – общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний. Основана в 2001 году, объединяет более 10 тысяч бизнесменов. "Деловая Россия" представлена в 89 субъектах РФ. В организации действуют более 90 отраслевых площадок и экспертная палата, которые формируют позиции бизнес-объединения по стратегическим, макроэкономическим, межотраслевым, а также общественно значимым вопросам развития несырьевого бизнеса в России.
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россия, владимир путин
Путин поздравил "Деловую Россию" с 25-летием
Путин поздравил "Деловую Россию" с 25-летием
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия" с ее 25-летием.
"Как известно, 25 лет назад, в середине октября, началась история "Деловой России", и она (организация - ред.) превратилась в одно из ведущих авторитетных бизнес-объединений нашей страны. Я поздравляю участников "Деловой России", руководителей, собственников предприятий с этой датой", - сказал Путин
на форуме-съезде "Деловой России".
Глава государства отметил, что за четверть века организация объединила активный и динамично развивающийся бизнес практически во всех отраслях.
"Причем в начале этого пути, на рубеже веков, членами "Деловой России" становились компании, которые создавались практически с нуля, или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок. Но времена изменились - сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики", - добавил российский лидер.
"Деловая Россия" – общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний. Основана в 2001 году, объединяет более 10 тысяч бизнесменов. "Деловая Россия" представлена в 89 субъектах РФ. В организации действуют более 90 отраслевых площадок и экспертная палата, которые формируют позиции бизнес-объединения по стратегическим, макроэкономическим, межотраслевым, а также общественно значимым вопросам развития несырьевого бизнеса в России.