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Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики
Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:39+0300
2026-10-15T17:39+0300
2026-10-15T17:39+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент напомнил, что в начале работы "Деловой России", 25 лет назад, ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились. "Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта, активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, владимир путин
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил, что в начале работы "Деловой России", 25 лет назад, ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились.
"Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта, активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах", - сказал Путин
на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".