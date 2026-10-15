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Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики
Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:39+0300
2026-10-15T17:39+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент напомнил, что в начале работы "Деловой России", 25 лет назад, ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились. "Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта, активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:39 15.10.2026
 
Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики

Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями "Деловой России"
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Деловой России - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил, что в начале работы "Деловой России", 25 лет назад, ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились.
"Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта, активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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