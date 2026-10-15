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Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики

Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин: участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики

Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:39+0300

2026-10-15T17:39+0300

2026-10-15T17:39+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники "Деловой России" выросли в лидеров российской экономики, они занимают ведущие позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент напомнил, что в начале работы "Деловой России", 25 лет назад, ее членами становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок, и отметил, что времена изменились. "Сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики, занимают ведущие позиции, в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта, активно участвуют в мировых кооперационных цепочках и проектах", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин