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Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл
Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл
Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:40+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что организация принимает активное участие в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса, в создании благоприятного, конкурентного делового климата, совместно с руководителями субъектов РФ координирует запуск и работу инвестиционного стандарта в регионах. "Это особенно важно, поскольку перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:40 15.10.2026
 
Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Путин: перед РФ стоит задача запустить новый инвестцикл, увеличить вложения в компании

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что организация принимает активное участие в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса, в создании благоприятного, конкурентного делового климата, совместно с руководителями субъектов РФ координирует запуск и работу инвестиционного стандарта в регионах.
"Это особенно важно, поскольку перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос", - сказал Путин.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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