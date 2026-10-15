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Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:40+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что организация принимает активное участие в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса, в создании благоприятного, конкурентного делового климата, совместно с руководителями субъектов РФ координирует запуск и работу инвестиционного стандарта в регионах. "Это особенно важно, поскольку перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос", - сказал Путин.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин