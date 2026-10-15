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Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл
Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл
Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:40+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что организация принимает активное участие в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса, в создании благоприятного, конкурентного делового климата, совместно с руководителями субъектов РФ координирует запуск и работу инвестиционного стандарта в регионах. "Это особенно важно, поскольку перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл
Путин: перед РФ стоит задача запустить новый инвестцикл, увеличить вложения в компании
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что организация принимает активное участие в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса, в создании благоприятного, конкурентного делового климата, совместно с руководителями субъектов РФ координирует запуск и работу инвестиционного стандарта в регионах.
"Это особенно важно, поскольку перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос", - сказал Путин
.