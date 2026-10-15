https://1prime.ru/20261015/putin-874296291.html
Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин
Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин
Российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы, заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:47+0300
2026-10-15T17:47+0300
2026-10-15T17:47+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы, заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы", - сказал Путин.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин
Путин: российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес