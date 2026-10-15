https://1prime.ru/20261015/putin-874296291.html

Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин

Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Власти продолжат поддерживать российский бизнес, заявил Путин

Российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы, заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:47+0300

2026-10-15T17:47+0300

2026-10-15T17:47+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы, заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы", - сказал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин