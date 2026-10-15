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Путин: власти ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата

Путин: власти ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин: власти ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата

Российские власти ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:51+0300

2026-10-15T17:51+0300

2026-10-15T17:51+0300

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти ждут от бизнеса предложений по улучшению делового климата страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Готовы с коллегами, как я уже сказал, вас послушать, ваши предложения, и пообсуждать возможные совместные шаги по улучшению делового климата, по тому, что нужно сделать со стороны государства и со стороны бизнеса для того, чтобы действовать еще более эффективно", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

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владимир путин