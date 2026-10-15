https://1prime.ru/20261015/putin-874296523.html

Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин

Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин

Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, сообщил президент России Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:51+0300

2026-10-15T17:51+0300

2026-10-15T17:51+0300

бизнес

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874296523.jpg?1792075909

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы всегда занимаемся анализом нормативно-правовой базы. С вашей помощью это делаем, думаем о том, как ее можно поправить, улучшить, донастроить. То есть российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Глава государства напомнил, что именно на съезде "Деловой России" 15 лет назад стартовала Национальная предпринимательская инициатива. По словам Путина, с подачи деловых кругов власти начали, например, системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин