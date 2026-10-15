Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/putin-874296523.html
Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин
Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин
Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, сообщил президент России Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:51+0300
2026-10-15T17:51+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874296523.jpg?1792075909
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы всегда занимаемся анализом нормативно-правовой базы. С вашей помощью это делаем, думаем о том, как ее можно поправить, улучшить, донастроить. То есть российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Глава государства напомнил, что именно на съезде "Деловой России" 15 лет назад стартовала Национальная предпринимательская инициатива. По словам Путина, с подачи деловых кругов власти начали, например, системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
17:51 15.10.2026
 
Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин

Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, заявил Путин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы всегда занимаемся анализом нормативно-правовой базы. С вашей помощью это делаем, думаем о том, как ее можно поправить, улучшить, донастроить. То есть российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства напомнил, что именно на съезде "Деловой России" 15 лет назад стартовала Национальная предпринимательская инициатива. По словам Путина, с подачи деловых кругов власти начали, например, системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений.
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала