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Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО

Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО

Президент России Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:52+0300

2026-10-15T17:52+0300

2026-10-15T17:52+0300

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. "Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы делового сообщества, помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Глава государства также отметил участие компаний в благоустройстве общественных пространств, в реализации мастер-планов развития городов и поселков. "И, конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми", - добавил Путин.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин