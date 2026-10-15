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Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО
Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО
Президент России Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:52+0300
2026-10-15T17:52+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. "Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы делового сообщества, помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Глава государства также отметил участие компаний в благоустройстве общественных пространств, в реализации мастер-планов развития городов и поселков. "И, конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми", - добавил Путин.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
17:52 15.10.2026
 
Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО

Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам СВО

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". 18 октября 2016
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде общероссийской общественной организации Деловая Россия. 18 октября 2016 - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям.
"Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы делового сообщества, помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства также отметил участие компаний в благоустройстве общественных пространств, в реализации мастер-планов развития городов и поселков.
"И, конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми", - добавил Путин.
 
РОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
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