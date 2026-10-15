https://1prime.ru/20261015/putin-874297181.html

Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка

Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка

Одной из задач российских властей является стимулирование и укрепление фондового рынка, он устойчив и надежно функционирует, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:06+0300

2026-10-15T18:06+0300

2026-10-15T18:06+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Одной из задач российских властей является стимулирование и укрепление фондового рынка, он устойчив и надежно функционирует, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одна из наших задач - стимулирование и укрепление нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он (рынок - ред.) укрепляется. Тем не менее, он у нас, во всяком случае, устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин