https://1prime.ru/20261015/putin-874297181.html
Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка
Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка
Одной из задач российских властей является стимулирование и укрепление фондового рынка, он устойчив и надежно функционирует, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:06+0300
2026-10-15T18:06+0300
2026-10-15T18:06+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Одной из задач российских властей является стимулирование и укрепление фондового рынка, он устойчив и надежно функционирует, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одна из наших задач - стимулирование и укрепление нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он (рынок - ред.) укрепляется. Тем не менее, он у нас, во всяком случае, устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, владимир путин
Путин: задачей властей является стимулирование фондового рынка
Путин: одной из задач властей является стимулирование и укрепление фондового рынка