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Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов
Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов
Президент России Владимир Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:07+0300
2026-10-15T18:07+0300
2026-10-15T18:07+0300
финансы
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов.
"Нужно разработать соответствующие регламенты, правила. Насколько я понимаю, по сути речь идет о паевом фонде или о паевых фондах. И здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет, но ее, конечно, нужно создавать", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства отметил, что в этом вопросе необходимо, с одной стороны, действовать наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, поскольку они должны быть надежно защищены.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов.
"Нужно разработать соответствующие регламенты, правила. Насколько я понимаю, по сути речь идет о паевом фонде или о паевых фондах. И здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет, но ее, конечно, нужно создавать", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства отметил, что в этом вопросе необходимо, с одной стороны, действовать наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, поскольку они должны быть надежно защищены.