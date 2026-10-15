https://1prime.ru/20261015/putin-874297329.html

Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов

Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов

Президент России Владимир Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:07+0300

2026-10-15T18:07+0300

2026-10-15T18:07+0300

финансы

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874297329.jpg?1792076860

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над правилами для паевых фондов. "Нужно разработать соответствующие регламенты, правила. Насколько я понимаю, по сути речь идет о паевом фонде или о паевых фондах. И здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет, но ее, конечно, нужно создавать", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Глава государства отметил, что в этом вопросе необходимо, с одной стороны, действовать наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, поскольку они должны быть надежно защищены.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин