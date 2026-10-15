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Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций
Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций
Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:07+0300
2026-10-15T18:15+0300
финансы
банки
владимир путин
эльвира набиуллина
банк россии
центральные банки
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В ходе форума член генерального совета "Деловой России" Мария Комарова выступила с предложением разработать концепцию отечественной экосистемы фондов роста, включая условия для появления профессиональных управляющих и инфраструктуры фондов, а также регуляторные стимулы, которые позволят направлять в такие фонды средства из доступных в экономике источников длинного капитала."Надо продумать каждый шаг по этому направлению (созданию экосистемы длинных денег для инвестиций - ред.). Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк, в целом поддержать эти идеи", - сказал Путин.
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финансы, банки, владимир путин, эльвира набиуллина, банк россии, центральные банки
Финансы, Банки, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Банк России, центральные банки
18:07 15.10.2026 (обновлено: 18:15 15.10.2026)
 
Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций

Путин поручил ЦБ проработать идеи по экосистеме длинных денег для инвестиций

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.
Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В ходе форума член генерального совета "Деловой России" Мария Комарова выступила с предложением разработать концепцию отечественной экосистемы фондов роста, включая условия для появления профессиональных управляющих и инфраструктуры фондов, а также регуляторные стимулы, которые позволят направлять в такие фонды средства из доступных в экономике источников длинного капитала.
"Надо продумать каждый шаг по этому направлению (созданию экосистемы длинных денег для инвестиций - ред.). Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк, в целом поддержать эти идеи", - сказал Путин.
 
ФинансыБанкиВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаБанк Россиицентральные банки
 
 
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