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Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций
Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций
Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:07+0300
2026-10-15T18:07+0300
2026-10-15T18:15+0300
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банки
владимир путин
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банк россии
центральные банки
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В ходе форума член генерального совета "Деловой России" Мария Комарова выступила с предложением разработать концепцию отечественной экосистемы фондов роста, включая условия для появления профессиональных управляющих и инфраструктуры фондов, а также регуляторные стимулы, которые позволят направлять в такие фонды средства из доступных в экономике источников длинного капитала."Надо продумать каждый шаг по этому направлению (созданию экосистемы длинных денег для инвестиций - ред.). Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк, в целом поддержать эти идеи", - сказал Путин.
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финансы, банки, владимир путин, эльвира набиуллина, банк россии, центральные банки
Финансы, Банки, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Банк России, центральные банки
Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций
Путин поручил ЦБ проработать идеи по экосистеме длинных денег для инвестиций