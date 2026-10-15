https://1prime.ru/20261015/putin-874297389.html

Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций

Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил создать экосистему длинных денег для инвестиций

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:07+0300

2026-10-15T18:07+0300

2026-10-15T18:15+0300

финансы

банки

владимир путин

эльвира набиуллина

банк россии

центральные банки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874297389.jpg?1792077313

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В ходе форума член генерального совета "Деловой России" Мария Комарова выступила с предложением разработать концепцию отечественной экосистемы фондов роста, включая условия для появления профессиональных управляющих и инфраструктуры фондов, а также регуляторные стимулы, которые позволят направлять в такие фонды средства из доступных в экономике источников длинного капитала."Надо продумать каждый шаг по этому направлению (созданию экосистемы длинных денег для инвестиций - ред.). Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк, в целом поддержать эти идеи", - сказал Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, владимир путин, эльвира набиуллина, банк россии, центральные банки