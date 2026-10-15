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Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса
Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса
Отложенные инвестиционные вычеты были бы реальной поддержкой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:14+0300
2026-10-15T18:14+0300
финансы
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874297614.jpg?1792077260
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отложенные инвестиционные вычеты были бы реальной поддержкой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Что касается отложенного (инвестиционного вычета - ред.), то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса", - сказал Путин. При этом президент отметил, что необходимо определить, в каких объемах возможно предоставление таких вычетов и какие механизмы позволят поддержать бизнес без ущерба для бюджета.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
18:14 15.10.2026
 
Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса

Путин: отложенные инвестиционные вычеты стали бы реальной поддержкой бизнеса

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отложенные инвестиционные вычеты были бы реальной поддержкой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Что касается отложенного (инвестиционного вычета - ред.), то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса", - сказал Путин.
При этом президент отметил, что необходимо определить, в каких объемах возможно предоставление таких вычетов и какие механизмы позволят поддержать бизнес без ущерба для бюджета.
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
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