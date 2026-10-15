https://1prime.ru/20261015/putin-874297614.html

Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса

Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал инвествычеты реальной поддержкой бизнеса

Отложенные инвестиционные вычеты были бы реальной поддержкой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:14+0300

2026-10-15T18:14+0300

2026-10-15T18:14+0300

финансы

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874297614.jpg?1792077260

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отложенные инвестиционные вычеты были бы реальной поддержкой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Что касается отложенного (инвестиционного вычета - ред.), то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса", - сказал Путин. При этом президент отметил, что необходимо определить, в каких объемах возможно предоставление таких вычетов и какие механизмы позволят поддержать бизнес без ущерба для бюджета.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин