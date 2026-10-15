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Путин: средства граждан должны быть надежно защищены при инвестировании
Путин: средства граждан должны быть надежно защищены при инвестировании - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: средства граждан должны быть надежно защищены при инвестировании
Нужно быть очень аккуратными при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан, они должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:22+0300
2026-10-15T18:22+0300
2026-10-15T18:26+0300
россия
финансы
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Нужно быть очень аккуратными при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан, они должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Россия наблюдает за тем, какое значение имеет привлечение частных средств в развитии экономик других стран, однако сейчас в РФ нет нормативной базы для создания паевых фондов."Но ее, конечно, нужно создавать, и мы должны себя вести здесь, с одной стороны - наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан. Они должны быть надежно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантированно. Надо продумать каждый шаг по этому направлению", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, финансы, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин
Путин: средства граждан должны быть надежно защищены при инвестировании
Путин: средства граждан должны быть надежно защищены при инвестировании