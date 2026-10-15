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Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ
Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ
Российские власти спасали компании РФ во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах, взяв на себя основные риски, отметил президент России Владимир... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:28+0300
2026-10-15T18:28+0300
россия
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти спасали компании РФ во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах, взяв на себя основные риски, отметил президент России Владимир Путин. "Я прекрасно помню период 2008-2009 годов, когда начался кризис финансовый, потом экономический. Не по нашей вине, как вы помните, не по нашей абсолютно, а в силу проблем с ипотекой в Соединенных Штатах, а потом и по всему миру", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По словам главы государства, крупные российские компании в тот момент набрали кредитов, из-за чего оказались на грани полного банкротства и утраты активов. "Государству пришлось взять на себя все риски", - добавил президент РФ. Путин рассказал, что многие предприниматели, оказавшиеся в трудном положении, предлагали властям забрать бизнес - за один доллар купить компанию, которая "еще вчера стоила десятки миллиардов долларов". "До этого дошло. Мы сказали: "Нет". Мы лучше вам будем помогать, вы берите ответственность за трудовые коллективы. Мы пошли по этому пути и правильно сделали. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку бизнеса, и даже прибыль потом получили", - подчеркнул российский лидер.
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россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
18:28 15.10.2026
 

Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти спасали компании РФ во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах, взяв на себя основные риски, отметил президент России Владимир Путин.
"Я прекрасно помню период 2008-2009 годов, когда начался кризис финансовый, потом экономический. Не по нашей вине, как вы помните, не по нашей абсолютно, а в силу проблем с ипотекой в Соединенных Штатах, а потом и по всему миру", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
По словам главы государства, крупные российские компании в тот момент набрали кредитов, из-за чего оказались на грани полного банкротства и утраты активов.
"Государству пришлось взять на себя все риски", - добавил президент РФ.
Путин рассказал, что многие предприниматели, оказавшиеся в трудном положении, предлагали властям забрать бизнес - за один доллар купить компанию, которая "еще вчера стоила десятки миллиардов долларов".
"До этого дошло. Мы сказали: "Нет". Мы лучше вам будем помогать, вы берите ответственность за трудовые коллективы. Мы пошли по этому пути и правильно сделали. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку бизнеса, и даже прибыль потом получили", - подчеркнул российский лидер.
 
РОССИЯБизнесВладимир Путин
 
 
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