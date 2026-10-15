https://1prime.ru/20261015/putin-874298371.html

Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ

Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин вспомнил, как во время мирового финансового кризиса государство спасало компании РФ

Российские власти спасали компании РФ во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах, взяв на себя основные риски, отметил президент России Владимир... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:28+0300

2026-10-15T18:28+0300

2026-10-15T18:28+0300

россия

бизнес

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874298371.jpg?1792078127

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти спасали компании РФ во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах, взяв на себя основные риски, отметил президент России Владимир Путин. "Я прекрасно помню период 2008-2009 годов, когда начался кризис финансовый, потом экономический. Не по нашей вине, как вы помните, не по нашей абсолютно, а в силу проблем с ипотекой в Соединенных Штатах, а потом и по всему миру", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По словам главы государства, крупные российские компании в тот момент набрали кредитов, из-за чего оказались на грани полного банкротства и утраты активов. "Государству пришлось взять на себя все риски", - добавил президент РФ. Путин рассказал, что многие предприниматели, оказавшиеся в трудном положении, предлагали властям забрать бизнес - за один доллар купить компанию, которая "еще вчера стоила десятки миллиардов долларов". "До этого дошло. Мы сказали: "Нет". Мы лучше вам будем помогать, вы берите ответственность за трудовые коллективы. Мы пошли по этому пути и правильно сделали. Мы потом вернули все деньги, которые отдали тогда на поддержку бизнеса, и даже прибыль потом получили", - подчеркнул российский лидер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владимир путин