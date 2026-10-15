https://1prime.ru/20261015/putin-874299564.html

Путин предупредил о минусах иностранного финансирования

Путин предупредил о минусах иностранного финансирования - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин предупредил о минусах иностранного финансирования

Президент России Владимир Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний, отметив, что с такими источниками есть определенные... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:48+0300

2026-10-15T18:48+0300

2026-10-15T18:48+0300

финансы

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874299564.jpg?1792079316

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний, отметив, что с такими источниками есть определенные проблемы. "С этими иностранными источниками есть определенные проблемы. Мы всегда должны иметь это в виду", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что работа даже с частными компаниями с банковским кредитованием или без него имеет целую цепочку последствий, среди которых необходимость страхового покрытия и много других условий, связанных, например, с оборудованием. По словам президента, некоторые иностранные инвесторы сами столкнулись с последствиями, когда против России ввели санкции и российские компании забрали все в управление. "Здесь тоже есть определенные минусы", - заключил Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин