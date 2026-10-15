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Путин предупредил о минусах иностранного финансирования - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин предупредил о минусах иностранного финансирования
Путин предупредил о минусах иностранного финансирования - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин предупредил о минусах иностранного финансирования
Президент России Владимир Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний, отметив, что с такими источниками есть определенные... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:48+0300
2026-10-15T18:48+0300
финансы
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874299564.jpg?1792079316
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний, отметив, что с такими источниками есть определенные проблемы. "С этими иностранными источниками есть определенные проблемы. Мы всегда должны иметь это в виду", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что работа даже с частными компаниями с банковским кредитованием или без него имеет целую цепочку последствий, среди которых необходимость страхового покрытия и много других условий, связанных, например, с оборудованием. По словам президента, некоторые иностранные инвесторы сами столкнулись с последствиями, когда против России ввели санкции и российские компании забрали все в управление. "Здесь тоже есть определенные минусы", - заключил Путин.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
18:48 15.10.2026
 
Путин предупредил о минусах иностранного финансирования

Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний, отметив, что с такими источниками есть определенные проблемы.
"С этими иностранными источниками есть определенные проблемы. Мы всегда должны иметь это в виду", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Он отметил, что работа даже с частными компаниями с банковским кредитованием или без него имеет целую цепочку последствий, среди которых необходимость страхового покрытия и много других условий, связанных, например, с оборудованием. По словам президента, некоторые иностранные инвесторы сами столкнулись с последствиями, когда против России ввели санкции и российские компании забрали все в управление.
"Здесь тоже есть определенные минусы", - заключил Путин.
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
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