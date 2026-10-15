https://1prime.ru/20261015/putin-874300224.html
Путин: Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия
Путин: Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия
Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок, сказал президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:53+0300
2026-10-15T18:53+0300
2026-10-15T18:53+0300
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок, сказал президент РФ Владимир Путин. "За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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владимир путин
Путин: Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия
Путин: Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия