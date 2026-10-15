https://1prime.ru/20261015/putin-874300713.html

Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ преимуществом России

Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ преимуществом России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ преимуществом России

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:09+0300

2026-10-15T19:09+0300

2026-10-15T19:27+0300

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874300713.jpg?1792081644

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России. "У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое - это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

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россия, владимир путин