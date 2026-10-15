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Путин поддержал идею привлечения средств граждан для строительства гостиниц
Путин поддержал идею привлечения средств граждан для строительства гостиниц - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин поддержал идею привлечения средств граждан для строительства гостиниц
Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения средств физических лиц для строительства гостиниц, отметив, что деньги должны быть защищены. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:17+0300
2026-10-15T19:17+0300
2026-10-15T19:17+0300
бизнес
финансы
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения средств физических лиц для строительства гостиниц, отметив, что деньги должны быть защищены.
Инициатива была озвучена председателем Комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловой России" Романом Баталовым на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по видеосвязи.
"Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительство гостиниц, почему нет? Конечно", - сказал президент.
Баталов выступил с предложением о создании единого подхода к привлечению инвестиций в особые экономические зоны. "В ситуации ограниченного инвестиционного бюджета, высоких ставок, исчерпания как такового льготного кредитования, нам кажется, что особая роль здесь в доступе непосредственно физических лиц к новым инвестиционным инструментам", - сказал он.
По его словам, на российском рынке уже работает механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам. Физические и юридические лица приобретают номер, дальше они передают его в управление оператору профессиональной деятельности и, соответственно, получают пассивный заход.
"Мы ничего нового, в принципе, не придумываем. Это международная практика и крупнейшие международные сети занимаются уже этим на протяжении десятилетий. Мы считаем, что сложился несправедливый принцип неравных стандартов... Наше предложение позволит не привлекать дополнительные средства, льготных кредитов и ускорить фактическое развитие наших курортов", - отметил Баталов.
Путин поддержал идею Баталова, но уточнил, что есть два вопроса. "Первый, что эти деньги должны быть защищены. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам. Иначе это не гостиница", - сказал президент.
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бизнес, финансы, владимир путин
Бизнес, Финансы, Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения средств физических лиц для строительства гостиниц, отметив, что деньги должны быть защищены.
Инициатива была озвучена председателем Комитета по туризму и индустрии гостеприимства "Деловой России" Романом Баталовым на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по видеосвязи.
"Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительство гостиниц, почему нет? Конечно", - сказал президент.
Баталов выступил с предложением о создании единого подхода к привлечению инвестиций в особые экономические зоны. "В ситуации ограниченного инвестиционного бюджета, высоких ставок, исчерпания как такового льготного кредитования, нам кажется, что особая роль здесь в доступе непосредственно физических лиц к новым инвестиционным инструментам", - сказал он.
По его словам, на российском рынке уже работает механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам. Физические и юридические лица приобретают номер, дальше они передают его в управление оператору профессиональной деятельности и, соответственно, получают пассивный заход.
"Мы ничего нового, в принципе, не придумываем. Это международная практика и крупнейшие международные сети занимаются уже этим на протяжении десятилетий. Мы считаем, что сложился несправедливый принцип неравных стандартов... Наше предложение позволит не привлекать дополнительные средства, льготных кредитов и ускорить фактическое развитие наших курортов", - отметил Баталов.
Путин поддержал идею Баталова, но уточнил, что есть два вопроса. "Первый, что эти деньги должны быть защищены. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам. Иначе это не гостиница", - сказал президент.