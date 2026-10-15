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Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы"

Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы" - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы"

Президент РФ Владимир Путин похвалил сыр, который производит молочный холдинг "ЭкоНива", и посоветовал участникам форума "Деловая Россия" его попробовать. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:32+0300

2026-10-15T19:32+0300

2026-10-15T19:35+0300

бизнес

россия

новосибирск

владимир путин

эконива

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин похвалил сыр, который производит молочный холдинг "ЭкоНива", и посоветовал участникам форума "Деловая Россия" его попробовать. В съезде "Деловой России" принял участие основатель и президент компании "ЭкоНива" немецкого происхождения Штефан Дюрр. Путин в ходе диалога с ним вспомнил, что после того, как был запущен новый завод по переработке молока в Новосибирске, ему прислали сыр от этого производителя. Дюрр тоже вспомнил эту историю, отметив, что тот сыр был изготовлен еще на заводе в Воронежской области. "Я вот хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр. Реально", - сказал Путин. В августе российский лидер по видеосвязи дал старт производству завода по переработке молока "Сибирская академия молочных продуктов" в Новосибирске. Предприятие входит в группу компаний "ЭкоНива".

новосибирск

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бизнес, россия, новосибирск, владимир путин, эконива