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Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы" - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы"
Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы" - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы"
Президент РФ Владимир Путин похвалил сыр, который производит молочный холдинг "ЭкоНива", и посоветовал участникам форума "Деловая Россия" его попробовать. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:32+0300
2026-10-15T19:35+0300
бизнес
россия
новосибирск
владимир путин
эконива
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин похвалил сыр, который производит молочный холдинг "ЭкоНива", и посоветовал участникам форума "Деловая Россия" его попробовать. В съезде "Деловой России" принял участие основатель и президент компании "ЭкоНива" немецкого происхождения Штефан Дюрр. Путин в ходе диалога с ним вспомнил, что после того, как был запущен новый завод по переработке молока в Новосибирске, ему прислали сыр от этого производителя. Дюрр тоже вспомнил эту историю, отметив, что тот сыр был изготовлен еще на заводе в Воронежской области. "Я вот хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр. Реально", - сказал Путин. В августе российский лидер по видеосвязи дал старт производству завода по переработке молока "Сибирская академия молочных продуктов" в Новосибирске. Предприятие входит в группу компаний "ЭкоНива".
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бизнес, россия, новосибирск, владимир путин, эконива
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, Владимир Путин, ЭкоНива
19:32 15.10.2026 (обновлено: 19:35 15.10.2026)
 
Путин похвалил сыр от "ЭкоНивы"

Путин похвалил сыр, который производит молочный холдинг "ЭкоНива"

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин похвалил сыр, который производит молочный холдинг "ЭкоНива", и посоветовал участникам форума "Деловая Россия" его попробовать.
В съезде "Деловой России" принял участие основатель и президент компании "ЭкоНива" немецкого происхождения Штефан Дюрр. Путин в ходе диалога с ним вспомнил, что после того, как был запущен новый завод по переработке молока в Новосибирске, ему прислали сыр от этого производителя. Дюрр тоже вспомнил эту историю, отметив, что тот сыр был изготовлен еще на заводе в Воронежской области.
"Я вот хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр. Реально", - сказал Путин.
В августе российский лидер по видеосвязи дал старт производству завода по переработке молока "Сибирская академия молочных продуктов" в Новосибирске. Предприятие входит в группу компаний "ЭкоНива".
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКВладимир ПутинЭкоНива
 
 
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