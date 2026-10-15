https://1prime.ru/20261015/putin-874303762.html
Путин рассказал о помощи пострадавшим от стихии напрямую из бюджета
Путин рассказал о помощи пострадавшим от стихии напрямую из бюджета - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о помощи пострадавшим от стихии напрямую из бюджета
Россия - единственная страна, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям, столкнувшимся с природными катастрофами, заявил президент РФ Владимир... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:47+0300
2026-10-15T19:47+0300
2026-10-15T19:51+0300
россия
общество
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874303762.jpg?1792083114
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия - единственная страна, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям, столкнувшимся с природными катастрофами, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас единственная страна в мире, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям в случае, если они сталкиваются с такими природными тяжелыми явлениями, как подтопления, наводнения", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин рассказал о помощи пострадавшим от стихии напрямую из бюджета
Путин назвал Россию единственной страной, где из бюджета помогают пострадавшим от стихии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия - единственная страна, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям, столкнувшимся с природными катастрофами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас единственная страна в мире, которая прямым финансированием из бюджета помогает людям в случае, если они сталкиваются с такими природными тяжелыми явлениями, как подтопления, наводнения", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".