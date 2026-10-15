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Власти будут развивать систему "Честный знак", заявил Путин
Власти будут развивать систему "Честный знак", заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Власти будут развивать систему "Честный знак", заявил Путин
Власти России будут развивать систему "Честный знак", заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:11+0300
2026-10-15T20:11+0300
2026-10-15T20:11+0300
россия
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Власти России будут развивать систему "Честный знак", заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Конечно, мы должны и будем развивать эту систему - "Честный знак", - сказал Путин.
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россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Власти России будут развивать систему "Честный знак", заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Конечно, мы должны и будем развивать эту систему - "Честный знак", - сказал Путин.