https://1prime.ru/20261015/putin-874304615.html

Власти будут развивать систему "Честный знак", заявил Путин

Власти будут развивать систему "Честный знак", заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Власти будут развивать систему "Честный знак", заявил Путин

Власти России будут развивать систему "Честный знак", заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:11+0300

2026-10-15T20:11+0300

2026-10-15T20:11+0300

россия

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Власти России будут развивать систему "Честный знак", заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Конечно, мы должны и будем развивать эту систему - "Честный знак", - сказал Путин.

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россия, бизнес, владимир путин