https://1prime.ru/20261015/putin-874304797.html

Путин рассказал, что регулярно встречается с представителями бизнеса

Путин рассказал, что регулярно встречается с представителями бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал, что регулярно встречается с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:15+0300

2026-10-15T20:15+0300

2026-10-15T20:15+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса. "По линии различных ведомств мы постоянно работаем вместе, я регулярно встречаюсь с представителями бизнеса", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что живой обмен информацией и определение болевых точек, если они существуют, а также совместная работа над поиском решений всегда полезны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин