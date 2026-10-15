https://1prime.ru/20261015/putin-874304797.html
Путин рассказал, что регулярно встречается с представителями бизнеса
Путин рассказал, что регулярно встречается с представителями бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал, что регулярно встречается с представителями бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:15+0300
2026-10-15T20:15+0300
2026-10-15T20:15+0300
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874304797.jpg?1792084503
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса.
"По линии различных ведомств мы постоянно работаем вместе, я регулярно встречаюсь с представителями бизнеса", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Он отметил, что живой обмен информацией и определение болевых точек, если они существуют, а также совместная работа над поиском решений всегда полезны.
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россия, владимир путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса.
"По линии различных ведомств мы постоянно работаем вместе, я регулярно встречаюсь с представителями бизнеса", - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Он отметил, что живой обмен информацией и определение болевых точек, если они существуют, а также совместная работа над поиском решений всегда полезны.