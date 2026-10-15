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Путин больше 2,5 часа общался с участниками съезда "Деловой России" - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Путин больше 2,5 часа общался с участниками съезда "Деловой России"
Путин больше 2,5 часа общался с участниками съезда "Деловой России" - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин больше 2,5 часа общался с участниками съезда "Деловой России"
Президент России Владимир Путин в четверг больше 2,5 часа общался с участниками форума-съезда "Деловой России". | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:43+0300
2026-10-15T21:45+0300
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874308815.jpg?1792089913
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг больше 2,5 часа общался с участниками форума-съезда "Деловой России". В ходе встречи глава государства отметил, что организация отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны. Он заверил, что власти продолжат поддерживать отечественные компании и вместе решать острые вопросы. Путин добавил, что сильная суверенная страна - залог сильного и конкурентного бизнеса. На форуме президент обсудил с представителями деловых кругов вопросы долгосрочных инвестиций, финансирования и поддержки предприятий, налоговые льготы и ряд других тем. "Деловая Россия" – общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний. Основана в 2001 году, объединяет более 10 тысяч бизнесменов. "Деловая Россия" представлена в 89 субъектах РФ. В организации действуют более 90 отраслевых площадок и экспертная палата, которые формируют позиции бизнес-объединения по стратегическим, макроэкономическим, межотраслевым, а также общественно значимым вопросам развития несырьевого бизнеса в России.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
21:43 15.10.2026 (обновлено: 21:45 15.10.2026)
 

Путин больше 2,5 часа общался с участниками съезда "Деловой России"

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг больше 2,5 часа общался с участниками форума-съезда "Деловой России".
В ходе встречи глава государства отметил, что организация отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны. Он заверил, что власти продолжат поддерживать отечественные компании и вместе решать острые вопросы. Путин добавил, что сильная суверенная страна - залог сильного и конкурентного бизнеса.
На форуме президент обсудил с представителями деловых кругов вопросы долгосрочных инвестиций, финансирования и поддержки предприятий, налоговые льготы и ряд других тем.
"Деловая Россия" – общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний. Основана в 2001 году, объединяет более 10 тысяч бизнесменов. "Деловая Россия" представлена в 89 субъектах РФ. В организации действуют более 90 отраслевых площадок и экспертная палата, которые формируют позиции бизнес-объединения по стратегическим, макроэкономическим, межотраслевым, а также общественно значимым вопросам развития несырьевого бизнеса в России.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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