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Путин передал во временное управление активы ряда упаковочных компаний
Путин передал во временное управление активы ряда упаковочных компаний - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин передал во временное управление активы ряда упаковочных компаний
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции и доли компаний "Каппа Рус", "Менсен Пакаджинг СНГ", "Онтэкс РУ", "Эвиосис Пэкэджинг... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T23:32+0300
2026-10-15T23:32+0300
2026-10-15T23:32+0300
бизнес
владимир путин
снг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции и доли компаний "Каппа Рус", "Менсен Пакаджинг СНГ", "Онтэкс РУ", "Эвиосис Пэкэджинг Кубань", занимающихся упаковкой, переданы во временное управление компании "Центр Капитал".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... 12 565 обыкновенных акций акционерного общества "Каппа Рус"... 99,71 процента долей в уставном капитале... "Менсен Пакаджинг СНГ"... 100 процентов долей в уставном капитале... "Онтэкс ру"... 100 процентов долей в уставном капитале... "Эвиосис Пэкэджинг Кубань", - говорится в документе.
Также во временное управление переданы акции компании "Таркетт", занимающейся напольным покрытием, и активы ее дочерних компаний.
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бизнес, владимир путин, снг
Бизнес, Владимир Путин, СНГ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции и доли компаний "Каппа Рус", "Менсен Пакаджинг СНГ", "Онтэкс РУ", "Эвиосис Пэкэджинг Кубань", занимающихся упаковкой, переданы во временное управление компании "Центр Капитал".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... 12 565 обыкновенных акций акционерного общества "Каппа Рус"... 99,71 процента долей в уставном капитале... "Менсен Пакаджинг СНГ"... 100 процентов долей в уставном капитале... "Онтэкс ру"... 100 процентов долей в уставном капитале... "Эвиосис Пэкэджинг Кубань", - говорится в документе.
Также во временное управление переданы акции компании "Таркетт", занимающейся напольным покрытием, и активы ее дочерних компаний.