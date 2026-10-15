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"Эксперт РА": прибыль банков по итогам 2026 года может составить 4 трлн руб

"Эксперт РА": прибыль банков по итогам 2026 года может составить 4 трлн руб - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА": прибыль банков по итогам 2026 года может составить 4 трлн руб

Прибыль российского банковского сектора по итогам 2026 года может составить около 4 триллионов рублей, что станет новым максимумом для сектора, прогнозирует... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T00:17+0300

2026-10-15T00:17+0300

2026-10-15T00:17+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора по итогам 2026 года может составить около 4 триллионов рублей, что станет новым максимумом для сектора, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем обзоре. "Накопленный объем работающих активов и все еще достаточно высокий уровень чистой процентной маржи позволят сектору поддерживать значительные чистые процентные доходы", - говорится в обзоре "Итоги банковского сектора за первое полугодие 2026 года: идем дорогой трудной". "По оценке агентства "Эксперт РА", с учетом ожидаемого увеличения расходов на резервы прибыль банков по итогам 2026 года может составить около 4 триллионов рублей, что станет новым максимумом для сектора", - добавляется там. При этом по ожиданиям "Эксперт РА" доля топ-10 банков в совокупной прибыли может остаться ниже уровня 2025 года, поскольку расходы на покрытие кредитных потерь окажут более заметное влияние на результаты крупнейших банков. По мере оценки фактического выполнения обновленных графиков погашения задолженности и уточнения финансовых перспектив компаний банки могут признавать дополнительные кредитные потери, также не исключили в рейтинговом агентстве. "Мы ожидаем, что наиболее заметным этот фактор будет для банков со значительными корпоративными портфелями и высокой концентрацией требований на отдельных заемщиках", - говорится в обзоре. При этом масштаб расходов на резервы будет определяться качеством конкретных кредитных требований, объемом уже сформированного покрытия и результатами урегулирования задолженности, поэтому эффект для участников рынка окажется неоднородным, указывают эксперты. Дополнительным ограничением для роста прибыли во втором полугодии 2026 года станет сокращение преимуществ, которые крупнейшие банки получили от опережающего удешевления фондирования, считают в "Эксперт РА". По мнению рейтингового агентства, при более медленном снижении ключевой ставки и усилении конкуренции за клиентские средства стоимость новых привлечений может оказаться выше прежних ожиданий банков, что создаст предпосылки для сужения процентной маржи к концу года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки