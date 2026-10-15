https://1prime.ru/20261015/radiostantsiya-874303819.html
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала четвертый сигнал за день: прозвучало сообщение "Фикция", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:50+0300
2026-10-15T19:50+0300
2026-10-15T19:50+0300
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общество
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Радиостанция Судного дня" передала четвертый сигнал за день: прозвучало сообщение "Фикция", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Ранее в четверг было передано три сигнала: "Нокдаун", "Сульфосоль" и "Хрупоткач".Четвертый сигнал прозвучал на "Радиостанции Судного дня" в 18.28 мск. Радио передало сообщение "Фикция". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
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технологии, общество
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала четыре сигнала за день
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Радиостанция Судного дня" передала четвертый сигнал за день: прозвучало сообщение "Фикция", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.
Ранее в четверг было передано три сигнала: "Нокдаун", "Сульфосоль" и "Хрупоткач".
Четвертый сигнал прозвучал на "Радиостанции Судного дня" в 18.28 мск. Радио передало сообщение "Фикция".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".