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"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала четвертый сигнал за день: прозвучало сообщение "Фикция", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:50+0300
2026-10-15T19:50+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Радиостанция Судного дня" передала четвертый сигнал за день: прозвучало сообщение "Фикция", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Ранее в четверг было передано три сигнала: "Нокдаун", "Сульфосоль" и "Хрупоткач".Четвертый сигнал прозвучал на "Радиостанции Судного дня" в 18.28 мск. Радио передало сообщение "Фикция". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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96
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192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
19:50 15.10.2026
 
"Радиостанция Судного дня" передала четыре странных сигнала

"Радиостанция Судного дня" передала четыре сигнала за день

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Радиостанция Судного дня" передала четвертый сигнал за день: прозвучало сообщение "Фикция", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.
Ранее в четверг было передано три сигнала: "Нокдаун", "Сульфосоль" и "Хрупоткач".
Четвертый сигнал прозвучал на "Радиостанции Судного дня" в 18.28 мск. Радио передало сообщение "Фикция".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
 
ТехнологииОбщество
 
 
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