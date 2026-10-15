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Пекинский ресторан "Москва" переделают в интерактивную выставку о России

Пекинский ресторан "Москва" переделают в интерактивную выставку о России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Пекинский ресторан "Москва" переделают в интерактивную выставку о России

Пекинский ресторан "Москва" планируется преобразовать в интерактивную выставку о России, сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:44+0300

2026-10-15T13:44+0300

2026-10-15T14:04+0300

бизнес

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пекин

борис титов

аркадий новиков

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ПЕКИН, 15 окт - ПРАЙМ. Пекинский ресторан "Москва" планируется преобразовать в интерактивную выставку о России, сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов по итогам встречи в Пекине с заместителем председателя китайской части РККДМР Вэнь Цзэминем. Руководители комитета обсудили перспективы реорганизации ресторана "Москва", который был построен более 70 лет назад архитекторами из СССР в составе Советского (ныне – Пекинского) выставочного центра. Ранее Титов сообщал, что российская делегация предложила владельцу ресторана – государственной компании Beijing Tourism Group - совместное управление проектом при участии ресторанного холдинга Аркадия Новикова. "Нужно определить техническую часть. Степень апгрейда ресторана, от которого будет зависеть и объем инвестиций... Нам бы хотелось не только сделать меню более аутентичным, более российским", - сказал Титов. "С нами в этой поездке представители Национального центра "Россия", миссия которого – наиболее эффектно представлять нашу страну, в том числе на внешнюю аудиторию. И мы рассчитываем, что обновленная "Москва" будет включать в себя постоянно действующую интерактивную экспозицию, дающую представление о России с использованием самых современных технических средств. У Национального центра "Россия" есть хороший практический опыт проведения таких выставок", - добавил он. Титов напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет деятельности комитета, и открытие такой выставки могло бы стать одной из важных составляющих празднования. Цзэминь, в свою очередь, оптимистично оценил перспективы такого проекта, особенно в сотрудничестве с крупнейшим игроком китайского туристического рынка. "Можно выбирать и другие регионы для открытия подобного ресторана. Что касается интерактивной выставки, то это хорошая практика, которая успешно связывает историю и реальность", - подчеркнул он.

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бизнес, россия, пекин, борис титов, аркадий новиков