https://1prime.ru/20261015/rezervy-874289648.html

Международные резервы России снизились на 9,7 миллиарда долларов

Международные резервы России снизились на 9,7 миллиарда долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России снизились на 9,7 миллиарда долларов

Международные резервы России со 2 по 9 октября снизились на 9,7 миллиарда долларов и составили 723,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:24+0300

2026-10-15T16:24+0300

2026-10-15T16:24+0300

финансы

россия

банк россии

мвф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874289648.jpg?1792070683

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России со 2 по 9 октября снизились на 9,7 миллиарда долларов и составили 723,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 9 октября 2026 года составили 723,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 9,7 миллиарда долларов США, или на 1,3%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 2 октября составляли 733,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии, мвф