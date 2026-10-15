https://1prime.ru/20261015/rf-874269808.html

РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями

РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями - 15.10.2026, ПРАЙМ

РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями

Россия призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами, сообщил управляющий от России в Международном банке... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:05+0300

2026-10-15T12:05+0300

2026-10-15T12:05+0300

россия

финансы

таиланд

алексей оверчук

всемирный банк

мвф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874269808.jpg?1792055124

БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами, сообщил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы призываем Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами", - говорится в его письменном заявлении к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. "Используя опыт и аналитические данные этих регионов, Группа Всемирного банка сможет способствовать более глубокому пониманию текущих условий, гарантируя, что ее стратегии и политика опираются на широкий спектр взглядов и подходов", - подчеркивается в заявлении. Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф