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РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями
РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями - 15.10.2026, ПРАЙМ
РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями
Россия призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами, сообщил управляющий от России в Международном банке... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:05+0300
2026-10-15T12:05+0300
2026-10-15T12:05+0300
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финансы
таиланд
алексей оверчук
всемирный банк
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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами, сообщил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы призываем Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами", - говорится в его письменном заявлении к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
"Используя опыт и аналитические данные этих регионов, Группа Всемирного банка сможет способствовать более глубокому пониманию текущих условий, гарантируя, что ее стратегии и политика опираются на широкий спектр взглядов и подходов", - подчеркивается в заявлении.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
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россия, финансы, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
РОССИЯ, Финансы, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
РФ призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями
Вице-премьер Оверчук призвал Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями
БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия призывает Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами, сообщил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы призываем Группу Всемирного банка активнее поддерживать обмен знаниями с развивающимися странами", - говорится в его письменном заявлении к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
"Используя опыт и аналитические данные этих регионов, Группа Всемирного банка сможет способствовать более глубокому пониманию текущих условий, гарантируя, что ее стратегии и политика опираются на широкий спектр взглядов и подходов", - подчеркивается в заявлении.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.