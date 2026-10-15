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В Росфинмониторинге оценили работу с данными об операциях с СБП - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Росфинмониторинге оценили работу с данными об операциях с СБП
В Росфинмониторинге оценили работу с данными об операциях с СБП - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге оценили работу с данными об операциях с СБП
Выводы о работе с данными об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы "Мир" делать пока преждевременно,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:06+0300
2026-10-15T08:06+0300
финансы
технологии
россия
росфинмониторинг
нспк
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - ПРАЙМ. Выводы о работе с данными об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы "Мир" делать пока преждевременно, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Согласно закону, Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года начал получать данные об операциях с использованием СБП, единого QR-кода и платежной системы "Мир". При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи этих сведений ведомству. "Доступ был предоставлен не так давно, поэтому пока рано делать выводы", - ответил Негляд в кулуарах VI Международной олимпиады по финансовой безопасности на вопрос об оценке ведомства этой работы на данный момент. Позднее в Росфинмониторинге пояснили РИА Новости, что системная оценка эффективности правового регулирования станет возможна по мере накопления правоприменительных материалов. "Для выработки объективных выводов о характере и тенденциях применения новых норм требуется временной период, позволяющий накопить достаточный массив данных о реализации положений закона на практике", - говорится в сообщении. Ранее в Росфинмониторинге подчеркивали, что представление этих данных не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, совершаемых с использованием СБП, универсального платежного кода и в национальной платежной системе "Мир".
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192
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финансы, технологии, россия, росфинмониторинг, нспк
Финансы, Технологии, РОССИЯ, Росфинмониторинг, НСПК
08:06 15.10.2026
 
В Росфинмониторинге оценили работу с данными об операциях с СБП

Росфинмониторинг: выводы о работе с данными СБП и R-кода делать рано

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КРАСНОЯРСК, 15 окт - ПРАЙМ. Выводы о работе с данными об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы "Мир" делать пока преждевременно, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Согласно закону, Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года начал получать данные об операциях с использованием СБП, единого QR-кода и платежной системы "Мир". При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи этих сведений ведомству.
"Доступ был предоставлен не так давно, поэтому пока рано делать выводы", - ответил Негляд в кулуарах VI Международной олимпиады по финансовой безопасности на вопрос об оценке ведомства этой работы на данный момент.
Позднее в Росфинмониторинге пояснили РИА Новости, что системная оценка эффективности правового регулирования станет возможна по мере накопления правоприменительных материалов.
"Для выработки объективных выводов о характере и тенденциях применения новых норм требуется временной период, позволяющий накопить достаточный массив данных о реализации положений закона на практике", - говорится в сообщении.
Ранее в Росфинмониторинге подчеркивали, что представление этих данных не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, совершаемых с использованием СБП, универсального платежного кода и в национальной платежной системе "Мир".
 
ФинансыТехнологииРОССИЯРосфинмониторингНСПК
 
 
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