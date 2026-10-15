https://1prime.ru/20261015/rosseti-874284801.html

"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям

"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям

ПАО "Россети" подключило 195 центров обработки данных (ЦОД) заявленной мощностью 2,4 ГВт — это втрое больше, чем было четыре года назад. Об этом на Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:58+0300

2026-10-15T15:58+0300

2026-10-15T15:58+0300

технологии

цод

россети

госдума

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874284656_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_757582ee11422f352f749b029ece488d.jpg

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" подключило 195 центров обработки данных (ЦОД) заявленной мощностью 2,4 ГВт — это втрое больше, чем было четыре года назад. Об этом на Российской энергетической неделе (РЭН) рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании Алексей Мольский. По словам Мольского, ЦОД относятся к числу наиболее энергоемких потребителей, и количество их заявок на присоединение к сети постоянно растет. При этом фактический спрос нередко составляет менее 30% запрашиваемого объема. "Мы не хотим ограничивать эту категорию потребителей, работаем с ЦОД, обсуждаем площадки, где есть свободная мощность. Понимаем, что вычислительные центры обычно выходят на полную мощность постепенно, этот процесс может занимать несколько лет. Однако энергообъекты для них строятся сразу и требуют затрат на эксплуатацию", — отметил он.Мольский подчеркнул, что синхронизация планов создания ЦОД и необходимой сетевой инфраструктуры позволит повысить эффективность использования мощностей и снизит нагрузку на других потребителей. В числе предложенных решений для организации электроснабжения вычислительных центров обсуждалась возможность таких заявителей самостоятельно определять свою категорию надежности, в том числе четвертую, строительство сети распределенных ЦОД, а также применение новых механизмов расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии.В мероприятии участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук, заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Филатов и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, цод, россети, госдума