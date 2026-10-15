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"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям
"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям
ПАО "Россети" подключило 195 центров обработки данных (ЦОД) заявленной мощностью 2,4 ГВт — это втрое больше, чем было четыре года назад. Об этом на Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:58+0300
2026-10-15T15:58+0300
2026-10-15T15:58+0300
технологии
цод
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" подключило 195 центров обработки данных (ЦОД) заявленной мощностью 2,4 ГВт — это втрое больше, чем было четыре года назад. Об этом на Российской энергетической неделе (РЭН) рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании Алексей Мольский. По словам Мольского, ЦОД относятся к числу наиболее энергоемких потребителей, и количество их заявок на присоединение к сети постоянно растет. При этом фактический спрос нередко составляет менее 30% запрашиваемого объема. "Мы не хотим ограничивать эту категорию потребителей, работаем с ЦОД, обсуждаем площадки, где есть свободная мощность. Понимаем, что вычислительные центры обычно выходят на полную мощность постепенно, этот процесс может занимать несколько лет. Однако энергообъекты для них строятся сразу и требуют затрат на эксплуатацию", — отметил он.Мольский подчеркнул, что синхронизация планов создания ЦОД и необходимой сетевой инфраструктуры позволит повысить эффективность использования мощностей и снизит нагрузку на других потребителей. В числе предложенных решений для организации электроснабжения вычислительных центров обсуждалась возможность таких заявителей самостоятельно определять свою категорию надежности, в том числе четвертую, строительство сети распределенных ЦОД, а также применение новых механизмов расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии.В мероприятии участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук, заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Филатов и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.
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технологии, цод, россети, госдума
Технологии, ЦОД, Россети, Госдума
"Россети" рассказали об особенностях подключения ЦОД к электросетям
"Россети" рассказали об особенностях подключения центров обработки данных к электросетям
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. ПАО "Россети" подключило 195 центров обработки данных (ЦОД) заявленной мощностью 2,4 ГВт — это втрое больше, чем было четыре года назад. Об этом на Российской энергетической неделе (РЭН) рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании Алексей Мольский.
По словам Мольского, ЦОД относятся к числу наиболее энергоемких потребителей, и количество их заявок на присоединение к сети постоянно растет. При этом фактический спрос нередко составляет менее 30% запрашиваемого объема.
"Мы не хотим ограничивать эту категорию потребителей, работаем с ЦОД, обсуждаем площадки, где есть свободная мощность. Понимаем, что вычислительные центры обычно выходят на полную мощность постепенно, этот процесс может занимать несколько лет. Однако энергообъекты для них строятся сразу и требуют затрат на эксплуатацию", — отметил он.
Мольский подчеркнул, что синхронизация планов создания ЦОД и необходимой сетевой инфраструктуры позволит повысить эффективность использования мощностей и снизит нагрузку на других потребителей.
В числе предложенных решений для организации электроснабжения вычислительных центров обсуждалась возможность таких заявителей самостоятельно определять свою категорию надежности, в том числе четвертую, строительство сети распределенных ЦОД, а также применение новых механизмов расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии.
В мероприятии участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук, заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Филатов и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.