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Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России

Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России

Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 11,6%, до 49,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T00:26+0300

2026-10-15T00:26+0300

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бизнес

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 11,6%, до 49,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. Картофель возглавляет этот рейтинг второй месяц подряд, отметили в ассоциации. "Картофель стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на него в последнюю неделю сентября составили 49,8 рубля за килограмм, что на 11,6% ниже месяца ранее", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ассоциации, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли капуста со снижением цены на 10,7%, лук (-9,3%), яблоки (-9,2%), морковь (-8,7%) и свекла (-6,3%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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