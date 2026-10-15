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Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России
Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России
Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 11,6%, до 49,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:26+0300
2026-10-15T00:26+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 11,6%, до 49,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. Картофель возглавляет этот рейтинг второй месяц подряд, отметили в ассоциации. "Картофель стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на него в последнюю неделю сентября составили 49,8 рубля за килограмм, что на 11,6% ниже месяца ранее", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ассоциации, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли капуста со снижением цены на 10,7%, лук (-9,3%), яблоки (-9,2%), морковь (-8,7%) и свекла (-6,3%).
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40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:26 15.10.2026
 
Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России

Руспродсоюз: картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 11,6%, до 49,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
Картофель возглавляет этот рейтинг второй месяц подряд, отметили в ассоциации.
"Картофель стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на него в последнюю неделю сентября составили 49,8 рубля за килограмм, что на 11,6% ниже месяца ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ассоциации, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли капуста со снижением цены на 10,7%, лук (-9,3%), яблоки (-9,2%), морковь (-8,7%) и свекла (-6,3%).
 
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