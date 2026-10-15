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Почти каждый пятый работодатель в России планирует повысить зарплату - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Почти каждый пятый работодатель в России планирует повысить зарплату
Почти каждый пятый работодатель в России планирует повысить зарплату - 15.10.2026, ПРАЙМ
Почти каждый пятый работодатель в России планирует повысить зарплату
Почти каждый пятый работодатель (19%) в России планирует в ближайшие полгода или год повысить зарплату отдельным сотрудникам, следует из результатов... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T04:00+0300
2026-10-15T04:00+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874256262.jpg?1792026026
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый работодатель (19%) в России планирует в ближайшие полгода или год повысить зарплату отдельным сотрудникам, следует из результатов исследования сервисов Работа.ру и СберПодбор, которое есть в распоряжении РИА Новости. "(Согласно данным - ред.), 19% опрошенных компаний поделились, что готовы повысить зарплатные предложения (для уже действующих сотрудников - ред.) в ближайшие 6-12 месяцев, но только для отдельных должностей и специалистов", - говорится в исследовании. Уточняется, что столько же работодателей (19%) пока не приняли окончательного решения, но рассматривают такую возможность. Поднять зарплатный бюджет при найме новых сотрудников более чем на 15% готов 1% организаций. Рост в пределах 5-15% допускают 8% компаний, а еще 13% рассматривают прибавку к зарплатному бюджету в размере до 5%. При этом основная часть бизнеса (62%) рассчитывает удержать расходы по зарплатам для новых сотрудников на прежнем уровне. Исследование проходило в октябре 2026 года среди более 270 работодателей во всех регионах России.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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04:00 15.10.2026
 
Почти каждый пятый работодатель в России планирует повысить зарплату

Исследование: каждый пятый работодатель в России планирует повысить зарплату сотрудникам

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Почти каждый пятый работодатель (19%) в России планирует в ближайшие полгода или год повысить зарплату отдельным сотрудникам, следует из результатов исследования сервисов Работа.ру и СберПодбор, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"(Согласно данным - ред.), 19% опрошенных компаний поделились, что готовы повысить зарплатные предложения (для уже действующих сотрудников - ред.) в ближайшие 6-12 месяцев, но только для отдельных должностей и специалистов", - говорится в исследовании.
Уточняется, что столько же работодателей (19%) пока не приняли окончательного решения, но рассматривают такую возможность.
Поднять зарплатный бюджет при найме новых сотрудников более чем на 15% готов 1% организаций. Рост в пределах 5-15% допускают 8% компаний, а еще 13% рассматривают прибавку к зарплатному бюджету в размере до 5%.
При этом основная часть бизнеса (62%) рассчитывает удержать расходы по зарплатам для новых сотрудников на прежнем уровне.
Исследование проходило в октябре 2026 года среди более 270 работодателей во всех регионах России.
 
 
 
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