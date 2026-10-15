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Число новых кредитных карт в России в сентябре сократилось на 3,8%

Число новых кредитных карт в России в сентябре сократилось на 3,8% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Число новых кредитных карт в России в сентябре сократилось на 3,8%

Количество новых кредитных карт, выданных в России, в сентябре сократилось по сравнению с августом на 3,8%, до 1,42 миллиона штук, сообщили РИА Новости в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T05:18+0300

2026-10-15T05:18+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Количество новых кредитных карт, выданных в России, в сентябре сократилось по сравнению с августом на 3,8%, до 1,42 миллиона штук, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ... количество выданных новых кредитных карт в сентябре 2026 года составило 1,42 миллиона единиц, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8% (в августе 2026 года – 1,48 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. Также сообщается, что объем лимитов по выданным новым кредитным картам в сентябре снизился на 9,3% в сравнении с августом, до 149,2 миллиарда рублей. Наибольший объем лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (15,94 миллиарда рублей), Московской области (10,42 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (7,13 миллиарда рублей), Краснодарском крае (5,88 миллиарда рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (4,75 миллиарда рублей). При этом наиболее серьезная динамика сокращения лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Свердловской области (-12,6%), Пермском крае (-12,0%), Удмуртской Республике (-11,3%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-10,5%) и Санкт-Петербурге (-10,2%). В Москве данный показатель за месяц сократился на 9,5%, также отмечается в сообщении. "Выдача кредитных карт (включая объемы лимитов по ним), в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в сентябре 2024 года (т.е. до падения выдачи розничных кредитов, связанного с мероприятиями регулятора по "охлаждению" кредитного рынка) объем лимитов по выданным кредиткам составил 220,7 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя сентября 2026 года (149,2 миллиарда рублей)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.

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