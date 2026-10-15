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Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года

Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года - 15.10.2026, ПРАЙМ

Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года

Товарный знак американской компании Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T05:33+0300

2026-10-15T05:33+0300

2026-10-15T05:33+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Товарный знак американской компании Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, американская компания Calvin Klein Trademark Trust подала заявку на регистрацию своего бренда в России в июне 2025 года. Под ним корпорация сможет продавать парфюмерию, оптику, часы, кожаные изделия, одежду и постельные принадлежности. Регистрация будет действовать в России вплоть до июня 2035 года, подчеркивается в документах. В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.

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бизнес, россия, белоруссия, tommy hilfiger, calvin klein