https://1prime.ru/20261015/rossija-874256623.html
Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года
Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года - 15.10.2026, ПРАЙМ
Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года
Товарный знак американской компании Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T05:33+0300
2026-10-15T05:33+0300
2026-10-15T05:33+0300
бизнес
россия
белоруссия
tommy hilfiger
calvin klein
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874256623.jpg?1792031618
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Товарный знак американской компании Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, американская компания Calvin Klein Trademark Trust подала заявку на регистрацию своего бренда в России в июне 2025 года. Под ним корпорация сможет продавать парфюмерию, оптику, часы, кожаные изделия, одежду и постельные принадлежности.
Регистрация будет действовать в России вплоть до июня 2035 года, подчеркивается в документах.
В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия, tommy hilfiger, calvin klein
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Tommy Hilfiger, Calvin Klein
Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года
Товарный знак Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Товарный знак американской компании Calvin Klein зарегистрировали в России до 2035 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, американская компания Calvin Klein Trademark Trust подала заявку на регистрацию своего бренда в России в июне 2025 года. Под ним корпорация сможет продавать парфюмерию, оптику, часы, кожаные изделия, одежду и постельные принадлежности.
Регистрация будет действовать в России вплоть до июня 2035 года, подчеркивается в документах.
В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.