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Россия и Китай углубляют сотрудничество в энергетической сфере

Россия и Китай углубляют сотрудничество в энергетической сфере - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай углубляют сотрудничество в энергетической сфере

Россия и Китай углубляют сотрудничество в энергетической сфере, ведется сооружение дальневосточного маршрута газопровода в КНР, также продвигается проект... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:24+0300

2026-10-15T10:24+0300

2026-10-15T10:24+0300

россия

китай

кнр

санкт-петербург

михаил мишустин

госсовет

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай углубляют сотрудничество в энергетической сфере, ведется сооружение дальневосточного маршрута газопровода в КНР, также продвигается проект строительства трубопровода "Сила Байкала", сообщили в правительстве РФ. Глава правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян 21 октября в Санкт-Петербурге проведут 31-ю регулярную встречу глав правительств РФ и Китая. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, промышленной и гуманитарной областях. "Углубляется взаимодействие в энергетической сфере. Россия занимает первое место по поставкам нефти и газа в Китай. На контрактную мощность вышел газопровод "Сила Сибири". Ведется сооружение дальневосточного маршрута газопровода в КНР. Продвигается проект строительства трубопровода "Сила Байкала", который станет одной из крупнейших газовых артерий в регионе", - сообщили в аппарате правительства РФ. Кроме того, продолжается реализация совместных проектов России и КНР в области мирного атома, включая возведение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Также расширяется сотрудничество двух стран в промышленной сфере, включая продвижение крупных совместных проектов. Как отметили в правительстве, РФ и Китай реализуют взаимовыгодные инициативы в высокотехнологичных и инновационных отраслях, в том числе в области космических исследований и спутниковой навигации. "Развивается сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. В 2025 году ее объем увеличился на 21% и составил 11 миллиардов долларов. Ведется работа по формированию устойчивых схем поставок агропромышленной продукции, а также популяризации российских товаров среди китайских покупателей", - уточнили в аппарате кабмина. Наряду с этим стороны совершенствуют архитектуру российско-китайских транспортно-логистических коридоров. В минувшем декабре были открыты новые полосы для грузового автотранспорта в пункте пропуска Кани-Курган, в июне нынешнего года запущено движение в Пограничном, а в октябре – в Краскино. "Наращивается загрузка железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян и автомобильного мостового перехода Кани-Курган – Хэйхэ. Растет количество авиарейсов между городами России и Китая. Расширяется потенциал грузовых перевозок по Северному морскому пути", - отметили в правительстве.

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россия, китай, кнр, санкт-петербург, михаил мишустин, госсовет, газопровод "сила сибири"