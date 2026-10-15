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В России планируют создать линейку новых газовых турбин - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В России планируют создать линейку новых газовых турбин
В России планируют создать линейку новых газовых турбин - 15.10.2026, ПРАЙМ
В России планируют создать линейку новых газовых турбин
Российские производители планируют создать линейку новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей, заявил замглавы... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:39+0300
2026-10-15T10:39+0300
газ
бизнес
москва
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские производители планируют создать линейку новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели. "Собственно, планируем создать еще восемь новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей. Будет линейка турбин в мощностном ряду от 2 до 12 мегаватт, 25 и 32 мегаватт, модернизированная 110 машина, ну и особое место здесь занимает газовая турбина мощностью 300 мегаватт", - сказал Иванов. В сентября текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что ведомство ожидает осенью проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы. Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, бизнес, москва, антон алиханов, минпромторг
Газ, Бизнес, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
10:39 15.10.2026
 
В России планируют создать линейку новых газовых турбин

Замглавы Минпромторга Иванов: в России планируют создать восемь новых газовых турбин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские производители планируют создать линейку новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели.
"Собственно, планируем создать еще восемь новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей. Будет линейка турбин в мощностном ряду от 2 до 12 мегаватт, 25 и 32 мегаватт, модернизированная 110 машина, ну и особое место здесь занимает газовая турбина мощностью 300 мегаватт", - сказал Иванов.
В сентября текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что ведомство ожидает осенью проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы.
Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазБизнесМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
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