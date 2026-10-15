https://1prime.ru/20261015/rossija-874264323.html

В России планируют создать линейку новых газовых турбин

В России планируют создать линейку новых газовых турбин - 15.10.2026, ПРАЙМ

В России планируют создать линейку новых газовых турбин

Российские производители планируют создать линейку новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей, заявил замглавы... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:39+0300

2026-10-15T10:39+0300

2026-10-15T10:39+0300

газ

бизнес

москва

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские производители планируют создать линейку новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели. "Собственно, планируем создать еще восемь новых газовых турбин разной мощности, в том числе на базе авиационных двигателей. Будет линейка турбин в мощностном ряду от 2 до 12 мегаватт, 25 и 32 мегаватт, модернизированная 110 машина, ну и особое место здесь занимает газовая турбина мощностью 300 мегаватт", - сказал Иванов. В сентября текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что ведомство ожидает осенью проведения нового отбора на строительство генерации с использованием отечественного оборудования и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы. Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, бизнес, москва, антон алиханов, минпромторг