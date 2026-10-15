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Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей
Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей
Россия в январе-сентябре вдвое в годовом выражении сократила импорт южнокорейских автомобилей - поставки составили 751,3 миллиона долларов, следует из данных... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:16+0300
2026-10-15T11:16+0300
бизнес
россия
сша
канада
австралия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре вдвое в годовом выражении сократила импорт южнокорейских автомобилей - поставки составили 751,3 миллиона долларов, следует из данных местной таможни, которые проанализировало РИА Новости. В сентябре Россия сократила импорт третий месяц подряд, к августу покупки просели еще на 14%, составив 28,6 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями южнокорейских легковушек в отчетном месяце стали США (2,6 миллиарда долларов), Канада (498,2 миллиона долларов) и Австралия (323,4 миллиона долларов). На Россию пришлось менее 1% всех отгрузок.
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бизнес, россия, сша, канада, австралия
Бизнес, РОССИЯ, США, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ
11:16 15.10.2026
 
Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей

Россия в январе-сентябре вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре вдвое в годовом выражении сократила импорт южнокорейских автомобилей - поставки составили 751,3 миллиона долларов, следует из данных местной таможни, которые проанализировало РИА Новости.
В сентябре Россия сократила импорт третий месяц подряд, к августу покупки просели еще на 14%, составив 28,6 миллиона долларов.
Крупнейшими покупателями южнокорейских легковушек в отчетном месяце стали США (2,6 миллиарда долларов), Канада (498,2 миллиона долларов) и Австралия (323,4 миллиона долларов). На Россию пришлось менее 1% всех отгрузок.
 
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