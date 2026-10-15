https://1prime.ru/20261015/rossija-874265922.html

Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей

Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия вдвое сократила импорт южнокорейских автомобилей

Россия в январе-сентябре вдвое в годовом выражении сократила импорт южнокорейских автомобилей - поставки составили 751,3 миллиона долларов, следует из данных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:16+0300

2026-10-15T11:16+0300

2026-10-15T11:16+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре вдвое в годовом выражении сократила импорт южнокорейских автомобилей - поставки составили 751,3 миллиона долларов, следует из данных местной таможни, которые проанализировало РИА Новости. В сентябре Россия сократила импорт третий месяц подряд, к августу покупки просели еще на 14%, составив 28,6 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями южнокорейских легковушек в отчетном месяце стали США (2,6 миллиарда долларов), Канада (498,2 миллиона долларов) и Австралия (323,4 миллиона долларов). На Россию пришлось менее 1% всех отгрузок.

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бизнес, россия, сша, канада, австралия