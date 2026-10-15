https://1prime.ru/20261015/rossija-874266081.html

Никитин: Россия является крупнейшим мировым экспортером топлива

Никитин: Россия является крупнейшим мировым экспортером топлива - 15.10.2026, ПРАЙМ

Никитин: Россия является крупнейшим мировым экспортером топлива

Россия является крупнейшим мировым экспортером топлива и отечественные разработки низкоуглеродного топлива, скорее всего, будут также востребованы в мире,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:16+0300

2026-10-15T11:16+0300

2026-10-15T11:16+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим мировым экспортером топлива и отечественные разработки низкоуглеродного топлива, скорее всего, будут также востребованы в мире, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Россия же не только потребитель топлива российского, она еще крупнейший экспортер топлива, поэтому то (низкоуглеродное - ред.) топливо, которое разрабатывается нашими компаниями, оно, возможно и скорее всего, будет востребовано и на международном рынке тоже", - сказал Никитин, выступая на сессии в рамках Российской энергетической недели. Низкоуглеродное авиационное топливо разрабатывается российскими нефтяными компаниями. Так, в конце сентября "Газпром нефть" и "Аэрофлот" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию в России сферы экологичного авиатоплива с низким углеродным следом (SAF-топлива). Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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