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Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов

Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов

Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:22+0300

2026-10-15T11:22+0300

2026-10-15T11:22+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов, такая заявка была зарегистрирована в марте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "В марте в ИКАО зарегистрирована заявка на оценку российской добровольной системы сокращения выброса парниковых газов. Мы очень надеемся на ее одобрение, очень надеемся здесь на поддержку дружественных стран, с которыми мы сегодня имеем авиасообщение", - сказал Никитин на сессии Российской энергетической недели. Он добавил, что ИКАО на сегодняшний день является не самой дружественной организацией для России, но у РФ есть большой круг сторонников в этой структуре. "Поэтому совершенно точно будем добиваться, чтобы российские углеродные единицы признавались в качестве компенсации", - подчеркнул Никитин. При этом также в России разрабатывается устойчивое и низкоуглеродное авиационное топливо и сегодня такие решения есть. По словам Никитина, российские авиакомпании будут пробовать его использовать. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, икао