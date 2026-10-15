Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/rossija-874266699.html
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов
Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:22+0300
2026-10-15T11:22+0300
россия
москва
икао
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874266699.jpg?1792052556
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов, такая заявка была зарегистрирована в марте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "В марте в ИКАО зарегистрирована заявка на оценку российской добровольной системы сокращения выброса парниковых газов. Мы очень надеемся на ее одобрение, очень надеемся здесь на поддержку дружественных стран, с которыми мы сегодня имеем авиасообщение", - сказал Никитин на сессии Российской энергетической недели. Он добавил, что ИКАО на сегодняшний день является не самой дружественной организацией для России, но у РФ есть большой круг сторонников в этой структуре. "Поэтому совершенно точно будем добиваться, чтобы российские углеродные единицы признавались в качестве компенсации", - подчеркнул Никитин. При этом также в России разрабатывается устойчивое и низкоуглеродное авиационное топливо и сегодня такие решения есть. По словам Никитина, российские авиакомпании будут пробовать его использовать. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, икао
РОССИЯ, МОСКВА, ИКАО
11:22 15.10.2026
 
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов

Никитин: РФ рассчитывает, что ИКАО одобрит российскую систему сокращения выбросов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов, такая заявка была зарегистрирована в марте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В марте в ИКАО зарегистрирована заявка на оценку российской добровольной системы сокращения выброса парниковых газов. Мы очень надеемся на ее одобрение, очень надеемся здесь на поддержку дружественных стран, с которыми мы сегодня имеем авиасообщение", - сказал Никитин на сессии Российской энергетической недели.
Он добавил, что ИКАО на сегодняшний день является не самой дружественной организацией для России, но у РФ есть большой круг сторонников в этой структуре.
"Поэтому совершенно точно будем добиваться, чтобы российские углеродные единицы признавались в качестве компенсации", - подчеркнул Никитин.
При этом также в России разрабатывается устойчивое и низкоуглеродное авиационное топливо и сегодня такие решения есть. По словам Никитина, российские авиакомпании будут пробовать его использовать.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВАИКАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала