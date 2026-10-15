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Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов
Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:22+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов, такая заявка была зарегистрирована в марте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В марте в ИКАО зарегистрирована заявка на оценку российской добровольной системы сокращения выброса парниковых газов. Мы очень надеемся на ее одобрение, очень надеемся здесь на поддержку дружественных стран, с которыми мы сегодня имеем авиасообщение", - сказал Никитин на сессии Российской энергетической недели.
Он добавил, что ИКАО на сегодняшний день является не самой дружественной организацией для России, но у РФ есть большой круг сторонников в этой структуре.
"Поэтому совершенно точно будем добиваться, чтобы российские углеродные единицы признавались в качестве компенсации", - подчеркнул Никитин.
При этом также в России разрабатывается устойчивое и низкоуглеродное авиационное топливо и сегодня такие решения есть. По словам Никитина, российские авиакомпании будут пробовать его использовать.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, икао
Россия надеется на одобрение ИКАО российской системы сокращения выбросов
Никитин: РФ рассчитывает, что ИКАО одобрит российскую систему сокращения выбросов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) одобрит российскую добровольную систему сокращения выбросов парниковых газов, такая заявка была зарегистрирована в марте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В марте в ИКАО зарегистрирована заявка на оценку российской добровольной системы сокращения выброса парниковых газов. Мы очень надеемся на ее одобрение, очень надеемся здесь на поддержку дружественных стран, с которыми мы сегодня имеем авиасообщение", - сказал Никитин на сессии Российской энергетической недели.
Он добавил, что ИКАО на сегодняшний день является не самой дружественной организацией для России, но у РФ есть большой круг сторонников в этой структуре.
"Поэтому совершенно точно будем добиваться, чтобы российские углеродные единицы признавались в качестве компенсации", - подчеркнул Никитин.
При этом также в России разрабатывается устойчивое и низкоуглеродное авиационное топливо и сегодня такие решения есть. По словам Никитина, российские авиакомпании будут пробовать его использовать.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.