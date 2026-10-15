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Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга
Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга
Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга в Группе Всемирного банка, в том числе на руководящих должностях, заявил управляющий от... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:24+0300
2026-10-15T12:24+0300
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финансы
россия
алексей оверчук
всемирный банк
мвф
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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга в Группе Всемирного банка, в том числе на руководящих должностях, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы считаем необходимым реформировать систему корпоративного управления и увеличить представительство стран Глобального Юга, в том числе на руководящих должностях, чтобы не допустить реализации Группой Всемирного банка политизированной или односторонней повестки дня", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского Комитета Cоветов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Он также подчеркнул, что Группа Всемирного банка (ГВБ) должна иметь возможность осуществлять закупки, нанимать персонал и вести свою деятельность во всех странах-членах без каких-либо ограничений.
"Возможности для участия в закупках должны оставаться открытыми для компаний из всех стран-членов на равных условиях", - отметил Оверчук.
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финансы, россия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
Финансы, РОССИЯ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга
Россия выступает за увеличение представительства Глобального Юга в Группе Всемирного банка
БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга в Группе Всемирного банка, в том числе на руководящих должностях, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы считаем необходимым реформировать систему корпоративного управления и увеличить представительство стран Глобального Юга, в том числе на руководящих должностях, чтобы не допустить реализации Группой Всемирного банка политизированной или односторонней повестки дня", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского Комитета Cоветов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Он также подчеркнул, что Группа Всемирного банка (ГВБ) должна иметь возможность осуществлять закупки, нанимать персонал и вести свою деятельность во всех странах-членах без каких-либо ограничений.
"Возможности для участия в закупках должны оставаться открытыми для компаний из всех стран-членов на равных условиях", - отметил Оверчук.