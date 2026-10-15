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Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга

Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга

Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга в Группе Всемирного банка, в том числе на руководящих должностях, заявил управляющий от... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:24+0300

2026-10-15T12:24+0300

2026-10-15T12:24+0300

финансы

россия

алексей оверчук

всемирный банк

мвф

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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия выступает за увеличение представительства стран Глобального Юга в Группе Всемирного банка, в том числе на руководящих должностях, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития, вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы считаем необходимым реформировать систему корпоративного управления и увеличить представительство стран Глобального Юга, в том числе на руководящих должностях, чтобы не допустить реализации Группой Всемирного банка политизированной или односторонней повестки дня", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского Комитета Cоветов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Он также подчеркнул, что Группа Всемирного банка (ГВБ) должна иметь возможность осуществлять закупки, нанимать персонал и вести свою деятельность во всех странах-членах без каких-либо ограничений. "Возможности для участия в закупках должны оставаться открытыми для компаний из всех стран-членов на равных условиях", - отметил Оверчук.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф