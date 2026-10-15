https://1prime.ru/20261015/rossija-874271622.html
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность - 15.10.2026, ПРАЙМ
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность
России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:27+0300
2026-10-15T12:27+0300
2026-10-15T12:27+0300
россия
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БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
"России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации. За последние три года экономика выросла более чем на 10%. В 2025 году объем инвестиций достиг 23,3% ВВП — самого высокого показателя за последние 15 лет", - написал замглавы правительства России.
Он добавил, что в настоящее время объем производства в обрабатывающей промышленности РФ примерно в 1,5 раза превышает показатели добывающего сектора, а доля отраслей с высокой добавленной стоимостью составляет 18,4% ВВП.
"Государственная политика направлена на запуск нового инвестиционного цикла, движущими силами которого выступают технологии, модернизация и внутренний спрос. Кроме того, в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, а реальные доходы населения за последние три года выросли на 26%", - говорится в заявлении.
Оверчук также отметил, что снижение неравенства и поддержка домохозяйств с низкими доходами остаются приоритетами для правительства России, призванными обеспечить, чтобы плоды экономического роста были доступны широким слоям общества.
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россия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
РОССИЯ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность
Вице-премьер Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность
БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
"России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации. За последние три года экономика выросла более чем на 10%. В 2025 году объем инвестиций достиг 23,3% ВВП — самого высокого показателя за последние 15 лет", - написал замглавы правительства России.
Он добавил, что в настоящее время объем производства в обрабатывающей промышленности РФ примерно в 1,5 раза превышает показатели добывающего сектора, а доля отраслей с высокой добавленной стоимостью составляет 18,4% ВВП.
"Государственная политика направлена на запуск нового инвестиционного цикла, движущими силами которого выступают технологии, модернизация и внутренний спрос. Кроме того, в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, а реальные доходы населения за последние три года выросли на 26%", - говорится в заявлении.
Оверчук также отметил, что снижение неравенства и поддержка домохозяйств с низкими доходами остаются приоритетами для правительства России, призванными обеспечить, чтобы плоды экономического роста были доступны широким слоям общества.