https://1prime.ru/20261015/rossija-874271622.html

Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность

Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность - 15.10.2026, ПРАЙМ

Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность

России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:27+0300

2026-10-15T12:27+0300

2026-10-15T12:27+0300

россия

алексей оверчук

всемирный банк

мвф

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БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. "России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации. За последние три года экономика выросла более чем на 10%. В 2025 году объем инвестиций достиг 23,3% ВВП — самого высокого показателя за последние 15 лет", - написал замглавы правительства России. Он добавил, что в настоящее время объем производства в обрабатывающей промышленности РФ примерно в 1,5 раза превышает показатели добывающего сектора, а доля отраслей с высокой добавленной стоимостью составляет 18,4% ВВП. "Государственная политика направлена на запуск нового инвестиционного цикла, движущими силами которого выступают технологии, модернизация и внутренний спрос. Кроме того, в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, а реальные доходы населения за последние три года выросли на 26%", - говорится в заявлении. Оверчук также отметил, что снижение неравенства и поддержка домохозяйств с низкими доходами остаются приоритетами для правительства России, призванными обеспечить, чтобы плоды экономического роста были доступны широким слоям общества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф