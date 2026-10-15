Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/rossija-874271622.html
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность - 15.10.2026, ПРАЙМ
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность
России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:27+0300
2026-10-15T12:27+0300
россия
алексей оверчук
всемирный банк
мвф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874271622.jpg?1792056430
БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. "России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации. За последние три года экономика выросла более чем на 10%. В 2025 году объем инвестиций достиг 23,3% ВВП — самого высокого показателя за последние 15 лет", - написал замглавы правительства России. Он добавил, что в настоящее время объем производства в обрабатывающей промышленности РФ примерно в 1,5 раза превышает показатели добывающего сектора, а доля отраслей с высокой добавленной стоимостью составляет 18,4% ВВП. "Государственная политика направлена на запуск нового инвестиционного цикла, движущими силами которого выступают технологии, модернизация и внутренний спрос. Кроме того, в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, а реальные доходы населения за последние три года выросли на 26%", - говорится в заявлении. Оверчук также отметил, что снижение неравенства и поддержка домохозяйств с низкими доходами остаются приоритетами для правительства России, призванными обеспечить, чтобы плоды экономического роста были доступны широким слоям общества.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
РОССИЯ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
12:27 15.10.2026
 
Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность

Вице-премьер Оверчук: России удалось сохранить макроэкономическую стабильность

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации, говорится в письменном заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
"России удалось сохранить макроэкономическую стабильность в период масштабной структурной трансформации. За последние три года экономика выросла более чем на 10%. В 2025 году объем инвестиций достиг 23,3% ВВП — самого высокого показателя за последние 15 лет", - написал замглавы правительства России.
Он добавил, что в настоящее время объем производства в обрабатывающей промышленности РФ примерно в 1,5 раза превышает показатели добывающего сектора, а доля отраслей с высокой добавленной стоимостью составляет 18,4% ВВП.
"Государственная политика направлена на запуск нового инвестиционного цикла, движущими силами которого выступают технологии, модернизация и внутренний спрос. Кроме того, в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, а реальные доходы населения за последние три года выросли на 26%", - говорится в заявлении.
Оверчук также отметил, что снижение неравенства и поддержка домохозяйств с низкими доходами остаются приоритетами для правительства России, призванными обеспечить, чтобы плоды экономического роста были доступны широким слоям общества.
 
РОССИЯАлексей ОверчукВсемирный банкМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала