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Россия увеличивает неэнергетический экспорт
Россия увеличивает неэнергетический экспорт - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия увеличивает неэнергетический экспорт
Россия увеличивает неэнергетический экспорт, в том числе в рамках связей со странами Евразийского экономического союза, ШОС, БРИКС и странами Глобального Юга,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:27+0300
2026-10-15T12:27+0300
2026-10-15T12:27+0300
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БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. Россия увеличивает неэнергетический экспорт, в том числе в рамках связей со странами Евразийского экономического союза, ШОС, БРИКС и странами Глобального Юга, говорится в письменном заявлении заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию Объединенного министерского Комитета Советов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
"Россия продолжает диверсифицировать свои экономические связи и укреплять несырьевые основы роста. В 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился почти на 9,5 процента", - написал замглавы правительства РФ.
"Этому способствуют углубление экономических связей в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, а также взаимодействие с партнерами на "Глобальном Юге", - добавляется в заявлении.
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россия, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, шос, мвф
РОССИЯ, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, Всемирный банк, ШОС, МВФ
Россия увеличивает неэнергетический экспорт
Оверчук: Россия увеличивает неэнергетический экспорт в рамках связей с ЕАЭС, ШОС и БРИКС
БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. Россия увеличивает неэнергетический экспорт, в том числе в рамках связей со странами Евразийского экономического союза, ШОС, БРИКС и странами Глобального Юга, говорится в письменном заявлении заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука к 114 заседанию Объединенного министерского Комитета Советов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
"Россия продолжает диверсифицировать свои экономические связи и укреплять несырьевые основы роста. В 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился почти на 9,5 процента", - написал замглавы правительства РФ.
"Этому способствуют углубление экономических связей в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, а также взаимодействие с партнерами на "Глобальном Юге", - добавляется в заявлении.